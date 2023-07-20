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Что делать, если автомобиль потерял управляемость при аквапланировании

Авто

Когда дело доходит до вождения зимой, это представляет собой настоящую проблему для водителей любого уровня квалификации. Колебания температуры, обилие дорожных химикатов, гололедица и снежные заносы — все это представляет серьезную опасность для автомобилистов. Особенно для тех, кому трудно быстро перейти от летнего вождения к зимним условиям.

Что делать, если автомобиль потерял управляемость при аквапланировании
Фото: dailyhive .com/vancouver/vancouver-driver-apologizes-for-splashing-couple-puddle-2019

Проблема заключается в том, что чрезмерная влажность и лужи на дорогах создают ситуацию, когда автомобиль может частично или полностью потерять отзывчивость на действия водителя — этот эффект называется аквапланированием. Это происходит, когда неосторожный водитель разгоняется по лужам. Количество воды под колесами резко увеличивается, что приводит к повышению давления на шины. Образующаяся водяная пленка существенно лишает шины сцепления с дорожным покрытием. Автомобиль скользит по водной поверхности, полностью игнорируя рулевое колесо, тормоза и даже педаль газа.

Чтобы бороться с этим эффектом, на шинах нанесены различные узоры, канавки и прорези. Их назначение — обеспечить интенсивный отвод воды из пятна контакта. Однако даже шина с многочисленными водяными каналами не справляется с давлением воды, возникающим, когда автомобиль на полной скорости въезжает в лужу. Вода скапливается до такой степени, что не может рассеяться по каналам, создавая опасный слой.

Такой эффект нередок для новых высококачественных шин с глубоким протектором, не говоря уже об изношенных шинах. Следовательно, первое правило, позволяющее уменьшить или даже избежать аквапланирования, — следить за состоянием протекторов шин, давлением в шинах и воздерживаться от ускорения перед приближением к лужам, особенно большим или расположенным перед поворотами.

Однако, если вы вдруг почувствуете резкое увеличение оборотов двигателя и рулевое колесо станет необычно легким во время движения по луже, вам нужно собраться и действовать мгновенно.

Это признаки того, что автомобиль едет не по асфальту, а скользит, потеряв сцепление с дорогой. И вот тут-то вы и запомните самое главное правило в любой экстремальной ситуации — не паниковать и воздерживаться от принятия импульсивных решений. Помните, что аквапланирование ухудшает управляемость автомобиля и снижает эффективность торможения. Поэтому крайне важно действовать мудро.

Прежде всего, крепко возьмитесь за рулевое колесо обеими руками. Если вы привыкли управлять автомобилем одной рукой, вы не сможете сохранить контроль во время движения по глубокой луже на скорости. Важно крепко держать рулевое колесо вместо того, чтобы поворачивать его из стороны в сторону в надежде восстановить сцепление с дорогой.

Кроме того, избегайте попыток резкого торможения, так как это может привести к заносу автомобиля. Точно так же избегайте ускорения, так как это только ухудшит эффект аквапланирования.

Лучший способ действий — отпустить педаль газа, убрав с нее ногу. Автомобиль, естественно, начнет замедляться. По мере снижения скорости сцепление с дорогой восстанавливается, и рулевое колесо вновь обретает свой привычный вес. Как только вы почувствуете это, вы можете осторожно нажать на тормоза.

Соблюдайте крайнюю осторожность при движении по лужам на поворотах. В этой ситуации аквапланирование можно предотвратить, обладая хорошими навыками безопасного вождения.

Согласно исследованиям, проведенным финскими экспертами по шинам, на изношенных шинах с глубиной протектора менее 1,6 мм риск аквапланирования на повороте возникает при скорости 76 км/ч. На новых шинах этот порог немного выше — 96 км/ч. Так что, если вам не хватает профессиональных навыков вождения, лучше не искушать судьбу.

Аквапланирование — это временный, но очень опасный эффект. Пренебрегая ограничениями скорости, рекомендациями по сезонной замене шин и надлежащему техническому обслуживанию шин, вы не только рискуете собственной жизнью, но и подвергаете опасности других участников дорожного движения. Примите меры предосторожности и заранее сбавьте скорость перед приближением к лужам.

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Что такое аквапланирование, и насколько важен износ протектора
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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