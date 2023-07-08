С каких автомобилей пересаживаются на Lada Vesta

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В июне 2023 года Lada Vesta стала второй по популярности моделью среди всех автомобилей, выпускаемых АвтоВАЗом, вплотную за бюджетной Granta. Продав в прошлом месяце в общей сложности 4 258 единиц, последнее поколение Vesta привлекло к себе значительное внимание. Александр Шапринский, директор по развитию дилерской сети компании "Прагматика", недавно рассказал о том, на какие автомобили переходят российские автовладельцы, чтобы принять новую эру Vesta.

Фото: 5koleso .ru/articles/novosti/svetodiodnye-fary-almaznye-diski-i-falshivyj-vyhlop-chem-obnovlennaya-lada-vesta-ng-otlichaetsya-ot-predshestvenniczy/

Статистика трейд-ин раскрывает ключевые моменты

По словам Шапринского, в июне 2023 года 35 процентов покупателей воспользовались системой trade-in при покупке новой Lada Vesta. Большинство покупателей перешли на эту новинку с предыдущих поколений Vesta и Granta, а также с отечественных автомобилей, выпущенных до 2018 года. Кроме того, по системе trade-ins были сданы автомобили Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio, возраст которых превышал пять лет.

Предвкушение предстоящей версии Lada Vesta

Примерно десять процентов покупателей с нетерпением ожидают выхода новой Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией (CVT). В настоящее время новая Vesta доступна в различных комплектациях, а именно Comfort, Life, Enjoy и Techno. Модель седан можно приобрести в ценовом диапазоне от 1 239 900 до 1 564 900 российских рублей. Что касается Vesta Cross, дилеры оценивают ее стоимость в пределах от 1 542 900 до 1 684 900 рублей. Варианты Vesta SW (универсал) и Vesta SW Cross стоят от 1 329 900 до 1 511 900 рублей.

Взгляд на спортивный универсал Vesta

В середине июня в Интернете было опубликовано несколько изображений спортивного универсала Lada Vesta, которые позволили получить представление о предстоящем релизе. На этих снимках были представлены различные типы кузова предстоящих моделей Vesta, что вызвало ажиотаж среди автолюбителей.

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