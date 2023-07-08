Влияние обесценивания рубля на российский автомобильный рынок

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Недавнее обесценивание российского рубля, как ожидается, будет иметь значительные последствия для автомобильного рынка страны. Поскольку национальная валюта достигла годового минимума, новые и подержанные автомобили будут дорожать. Ожидается, что рост цен составит около 15-20 процентов, что вызовет снижение спроса и, как следствие, сокращение предложения. В этой статье мы рассмотрим последствия падения курса рубля для российской автомобильной промышленности и проблемы, с которыми сталкиваются покупатели и дилеры автомобилей.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Падение курса рубля

В четверг курс рубля достиг самого низкого уровня за последний год. К утру пятницы обменный курс составил 91,76 рубля за доллар, 99,8 рубля за евро и 12,65 рубля за юань. Такое обесценивание российской валюты, несомненно, приведет к росту цен как на новые, так и на подержанные автомобили, что потенциально может привести к их значительному повышению. Следовательно, это окажет негативное влияние на динамику спроса и предложения на рынке.

Рост цен на автомобильном рынке

С мая стоимость новых автомобилей уже выросла на шесть процентов. Импортные автомобили, составляющие большинство в стране, за последние десять месяцев подорожали на 15 процентов. Кроме того, цены на подержанные автомобили непрерывно растут с февраля прошлого года. В настоящее время цена на подержанный автомобиль с нулевым пробегом на 17 процентов выше, чем в сентябре 2022 года.

Прогнозы экспертов и ожидания дилеров

Эксперты отрасли ранее прогнозировали рост цен на автомобили на 15-20 процентов. Хотя они не ожидают резкого скачка, они признают, что эта тенденция затронет как новые, так и подержанные автомобили. Истощение запасов "официальных" импортных автомобилей, которые, по прогнозам, продлятся только до осени, также будет способствовать динамике рынка.

Влияние на покупателей и дилеров

Для покупателей автомобилей обесценивающийся рубль означает повышение стоимости и снижение доступности. По мере роста цен потенциальные клиенты могут отложить или пересмотреть свои решения о покупке, что приведет к снижению спроса. Соответственно, дилеры столкнутся с проблемой управления товарными запасами в условиях неопределенности рыночной конъюнктуры.

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