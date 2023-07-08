АвтоВАЗ будет выпускать автомобили Chery под маркой Lada

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Российский автомобильный конгломерат "АвтоВАЗ" намерен заняться производством автомобилей Chery под брендом Lada. Согласно последнему сообщению Telegram-канала "Автострим", АвтоВАЗ планирует создать сборочную линию для китайских автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который теперь принадлежит АвтоВАЗу.

Фото: www.cherykrasnoyarsk. ru/7promax

В настоящее время представители обеих компаний ведут переговоры о заключении соглашения. Ранее сообщалось, что первым предложением от бывшего завода Nissan, который теперь известен как "Лада Санкт-Петербург", будет Lada X-Cross 5, также известный как компактный внедорожник FAW Bestune T77.

В настоящее время Chery ведет переговоры с АвтоВАЗом о локализации производства на петербургском автозаводе кроссоверов Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. Если переговоры пройдут успешно, сборка этих китайских кроссоверов будет осуществляться под известным брендом Lada. Кроме того, на бывшем предприятии Nissan будут собирать и модели FAW, первым предложением станет Lada X-Cross 5 (FAW Bestune T77).

Недавно несколько моделей Chery были привезены на завод в Санкт-Петербурге, где сотрудники завода тщательно осмотрели их, после чего вернули в дилерский центр. Однако точные сроки начала производства Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 на бывшем заводе Nissan остаются неизвестными.

В конце мая представители "АвтоВАЗа" объявили о начале производства автомобилей Lada на предприятии в Санкт-Петербурге. Также стало известно, что сборочные линии будут перезапущены при поддержке китайского партнера.

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