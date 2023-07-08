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АвтоВАЗ откладывает возвращение 16-клапанного двигателя на Lada Granta

1:39
Авто

АвтоВАЗ, российский автопроизводитель, отложил возвращение 16-клапанного двигателя на Lada Granta. Как сообщается на публичной странице ВКонтакте "Нетипичный АвтоВАЗ" со ссылкой на инсайдеров, возвращение 106-сильной Granta первоначально ожидалось в мае, затем в июле, но теперь сроки сдвинуты до сентября 2023 года.

АвтоВАЗ откладывает возвращение 16-клапанного двигателя на Lada Granta
Фото: wikipedia.org

Это решение объясняется нарушениями в цепи поставок и нехваткой комплектующих. Похоже, что большая часть поступающих на завод деталей направляется на флагманский автомобиль Lada Vesta NG, в результате чего Granta не нуждается в этих компонентах.

В апреле АвтоВАЗ официально возобновил производство автомобилей Lada с 16-клапанными двигателями. Однако вскоре после перерыва, вопреки ожиданиям, в мае производство Lada Granta практически остановилось. Поставки комплектующих не удалось восстановить, в результате чего модели Granta продолжали сходить с конвейера с 90-сильным восьмиклапанным двигателем.

Согласно вышеупомянутому источнику, 16-клапанный двигатель можно ожидать не раньше сентября. Этот двигатель имеет объем 1,6 литра, развивает 106 лошадиных сил и 148 Нм крутящего момента, работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Цена на Granta с более мощным двигателем остается неясной. В настоящее время базовая модель этого бюджетного автомобиля начинается с 692 300 рублей.

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АвтоВАЗ вернёт 16-клапанный мотор. Lada Granta осталась без базовой версии | Новости с колёс №2225
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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