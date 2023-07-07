Эксперты рассказали, что будет с машиной после долгого простоя

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Автомобиль может не эксплуатироваться в течение месяца без каких-либо негативных последствий. Однако если простой затянется на 2-3 месяца, то техническое состояние авто может ухудшиться. Например, уязвимы амортизаторы или части кузова, особенно если авто хранится в непроветриваемом помещении. Поэтому если в планах – не эксплуатировать авто более 2 месяцев, лучше его подготовить к периоду простоя. Например, слить технические жидкости и моторное масло – тогда на дне картера не будут оседать продукты износа и нагара, жидкость не будет окисляться, сообщает специально для читателей Pravda.Ru пресс-служба ГК "АвтоСпецЦентр".

Фото: https://foto-cats.ru

Автомобиль лучше разместить в отапливаемом и проветриваемом гараже или на платной закрытой парковке. А если оставить авто на открытом месте зимой, то он может покрыться льдом после осадков, что может негативно отразиться на лакокрасочном покрытии кузова.

Кроме того, вероятны неправомерные действия в отношении автомобиля со стороны третьих лиц. Лучше всего оставить авто в закрытом гараже или на паркинге, предварительно очистив его от любых загрязнений и обработав сколы и трещины антикоррозийным составом.

После простоя автомобиля необходимо

залить новое моторное масло, бензин,

проверить заряд аккумулятора, состояние тормозной системы, резиновые уплотнители в двигателе, которые долгое время оставались без смазки.