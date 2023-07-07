Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Подорожник полезен одна из лучших целебных трав на планете
Сексолог Мышкина перечислила самые частые причины измен в российских семьях
Астрономы выложили спутниковое видео с бушующими над планетой грозами
Нутрициолог Тиханычева рассказала, кому не следует употреблять лисички
Сапёр из Томска рассказал, какие задачи ВС РФ выполняют на "нулевых" линиях
Эксперты назвали детские болезни, которые грозят бесплодием и смертью во взрослом возрасте
Foreign Affairs: НАТО необходимо закрыть дверь перед Украиной
РВ: военные РФ заманили в ловушку и уничтожили целое подразделение ВСУ
Daily Mail: большие акулы-людоеды вскоре могут обосноваться у берегов Британии

Эксперты рассказали, что будет с машиной после долгого простоя

1:33
Авто

Автомобиль может не эксплуатироваться в течение месяца без каких-либо негативных последствий. Однако если простой затянется на 2-3 месяца, то техническое состояние авто может ухудшиться. Например, уязвимы амортизаторы или части кузова, особенно если авто хранится в непроветриваемом помещении. Поэтому если в планах – не эксплуатировать авто более 2 месяцев, лучше его подготовить к периоду простоя. Например, слить технические жидкости и моторное масло – тогда на дне картера не будут оседать продукты износа и нагара, жидкость не будет окисляться, сообщает специально для читателей Pravda.Ru пресс-служба ГК "АвтоСпецЦентр".

Эксперты рассказали, что будет с машиной после долгого простоя
Фото: https://foto-cats.ru

Автомобиль лучше разместить в отапливаемом и проветриваемом гараже или на платной закрытой парковке. А если оставить авто на открытом месте зимой, то он может покрыться льдом после осадков, что может негативно отразиться на лакокрасочном покрытии кузова.

Кроме того, вероятны неправомерные действия в отношении автомобиля со стороны третьих лиц. Лучше всего оставить авто в закрытом гараже или на паркинге, предварительно очистив его от любых загрязнений и обработав сколы и трещины антикоррозийным составом.

После простоя автомобиля необходимо

  • залить новое моторное масло, бензин,
  • проверить заряд аккумулятора, состояние тормозной системы, резиновые уплотнители в двигателе, которые долгое время оставались без смазки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Учёные назвали самого прожорливого хищника на планете

Потребляя более трети всех позвоночных животных Земли, самый прожорливый хищник оказывает ошеломляющее воздействие на экологию.

Учёные назвали самого прожорливого хищника на Земле
Эксперт Гундаров: ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ во Львове "особыми ракетами"
Эксперт объяснил необычайную мощность удара России по объектам во Львове
Путин и Пригожин должны примириться, это нужно России
Названы 20 главных сериалов июля 2023 года
Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев
Президент Финляндии: наши компании все до одной ушли из России, но это не дало эффекта
Эксперт назвала самый опасный продукт для сердца
Целью удара по академии во Львове были танки Challenger и иностранные наёмники
Целью удара по академии во Львове были танки Challenger и иностранные наёмники
Последние материалы
Сапёр из Томска рассказал, какие задачи ВС РФ выполняют на "нулевых" линиях
Перенос зелени в новый дом: как безопасно переселить растения. 
Эксперты назвали детские болезни, которые грозят бесплодием и смертью во взрослом возрасте
Foreign Affairs: НАТО необходимо закрыть дверь перед Украиной
РВ: военные РФ заманили в ловушку и уничтожили целое подразделение ВСУ
Daily Mail: большие акулы-людоеды вскоре могут обосноваться у берегов Британии
Иосиф Пригожин оценил фестиваль Лаймы Вайкуле, куда отказались ехать артисты
"Турпром": эксперты назвали наиболее популярные у туристов из РФ направления на июль
Эксперты назвали три утренних приёма, которые помогут быстро похудеть
Пользователи Twitter* раскритиковали намерение Байдена поставить кассетные бомбы Киеву
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников