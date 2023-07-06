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Российские водители должны пересдать экзамены по вождению

2:07
Авто

В целях повышения безопасности дорожного движения и снижения количества ДТП в России будут введены новые правила, обязывающие водителей пересдавать экзамены по вождению. Начиная с 1 апреля 2024 года, в России будут внесены изменения в процесс получения водительских прав. Эти изменения коснутся как граждан России, так и иностранцев, проживающих в стране в течение последнего года. Давайте рассмотрим новые требования и то, как они повлияют на вождение в стране.

Российские водители должны пересдать экзамены по вождению
Фото: Fotodom. ru

Замена иностранных прав на российские

Прежде всего, все иностранцы, имеющие водительские права, должны будут заменить их на российские. Независимо от того, связано ли это с получением российского гражданства или возвращением на родину после проживания за рубежом с иностранными водительскими удостоверениями, граждане должны будут пройти обязательное медицинское освидетельствование.

Обновленное тестирование и обучение для иностранных водителей

Иностранным гражданам, имеющим водительские удостоверения категорий М, А, В, а также подкатегорий А1 и В1, необходимо будет повторно сдать теоретический экзамен и пройти медицинское освидетельствование. Водители грузовиков и автобусов должны будут пройти комплексный курс обучения, после чего сдать теоретический и практический экзамены.

Успешная сдача этих экзаменов позволит получить российские водительские права. Однако иностранцам, не имеющим российских паспортов или вида на жительство, будет разрешено продолжать управлять транспортными средствами по своим национальным правам.

Исключения для дипломатов и сотрудников международных организаций
Дипломаты и сотрудники международных организаций будут освобождены от пересдачи экзаменов. Однако лицам, подпадающим под эту категорию, все равно придется получить российские водительские удостоверения. Важно отметить, что граждане Беларуси не обязаны обменивать свои национальные права.

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Внутренний экзамен по городу. Почти сдал!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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