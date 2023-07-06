Последствия использования импортных автомобилей на российских дорогах

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В последнее время ввоз автомобилей через Кыргызстан вызывает опасения по поводу эксплуатации автомобилей по заниженной стоимости в России. Известно, что многие посредники и частные лица декларируют импортируемые автомобили по значительно заниженной стоимости, тем самым уклоняясь от уплаты соответствующих налогов и импортных пошлин.

Фото: vinkod24. ru/poleznye-stati/nuzhno-li-menyat-bumazhnyj-pts-na-ehlektronnyj/

Эксперты прогнозируют, что эти манипуляции могут привести к тому, что в ближайшем будущем такие автомобили будут исключены из оборота на законных основаниях. Как китайские автомобили, так и европейские и японские марки, импортируемые через Кыргызстан, в настоящее время находятся под пристальным вниманием, сталкиваясь с потенциальными ограничениями в России.

Проблема с автомобилями, растаможенными через СБКТС

Российские граждане выходят в социальные сети, чтобы поделиться историями о заниженных ценах на автомобили, ввозимые через Кыргызстан. Многие посредники рассматривают страну как экономически выгодный шлюз для импорта мощных бензиновых или электрических автомобилей, иногда выдавая новые автомобили за подержанные.

Например, была задокументирована новая Toyota Camry с объявленной стоимостью 6 000 долларов США (примерно 540 000 рублей по текущему обменному курсу). Другой случай связан с занижением стоимости Bentley Bentayga в процессе таможенного оформления. Этот роскошный кроссовер 2023 года выпуска был ввезен в Россию за 55 000 евро (около 5,4 миллиона рублей), в то время как его реальная стоимость составляет около 200 000 евро. В России эта же модель предлагается к продаже по цене 300 000 евро.

Последствия для законопослушных покупателей

Для добросовестных покупателей покупка таких автомобилей чревата доплатой пошлины, аннулированием регистрационного документа транспортного средства (ПТС) и даже запретом на эксплуатацию автомобиля. Более того, если продавец намеренно занижает технические характеристики при таможенном декларировании, автомобиль может оказаться под постоянным запретом на въезд на российские дороги.

В октябре прошлого года правительство отказалось поддержать предложенные льготы на таможенные пошлины для импортных автомобилей. Предложение предполагало 50-процентную скидку, что сделало бы автомобили более доступными для широких слоев населения.

Перспективы на будущее: более строгие меры и усиление контроля

Для решения этих проблем российское правительство рассматривает возможность принятия более строгих мер по пресечению занижения стоимости и уклонения от уплаты налогов в процессе импорта автомобилей. Ожидается, что власти усилят контроль на таможенных постах и ужесточат наказание для тех, кто занимается мошенничеством. Эти меры направлены на защиту интересов как государства, так и законопослушных граждан, желающих приобрести импортные автомобили, не сталкиваясь с последствиями незаконной практики.

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