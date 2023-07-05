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Velocity Modern Classics теперь в винтажной игре Ford F-100

3:49
Авто

Компания Velocity Modern Classics недавно представила новую линейку пикапов Ford, ориентированных на улицу. Эти новинки пополнили ряды уважаемых старинных моделей Ford Bronco, Ford F-250 и Chevrolet K5 Blazer. Грузовики серии F-100 Signature Series отдают дань уважения культовому Ford F-100 1967-1972 годов, хотя рестмод-трансформации оставляют мало следов оригинального автомобиля. Давайте углубимся в детали, начиная с внутреннего оснащения модели Signature Edition начального уровня.

Velocity Modern Classics теперь в винтажной игре Ford F-100
Фото: i-tc. ru/autonews/luchshie-kastomy-iz-las-vegasa/?noamp=mobile

Под рельсами рамы, изготовленными в Roadster Shop, вы найдете мощный 5,0-литровый двигатель Coyote V8 поколения III, выдающий впечатляющие 460 лошадиных сил и 420 фунт-фут крутящего момента. Десятиступенчатая автоматическая коробка передач 10R80 плавно переключает передачи, а выхлопная система, изготовленная на заказ, издает завораживающий рык.

Для поддержания устойчивости установлены койловеры Fox, работающие в гармонии с независимой передней подвеской и девятидюймовым задним мостом с передаточным числом 3,73. Тормозная сила обеспечивается четырехпоршневыми суппортами Baer, которые прижимаются к 13-дюймовым роторам, скрытым за 18-дюймовыми колесами. Общий дизайн дополняют одноцветная краска BASF Glasurit, хромированные бамперы, украшения на значках и светодиодные фары.

Теперь перейдем к версии Street Edition, которая представляет собой более высококлассное предложение (как показано на рисунке). Этот вариант может похвастаться модернизированной подвеской с регулируемыми в двух направлениях койловерами Fox, сопровождаемой шестипоршневыми суппортами, зажимающими 14-дюймовые роторы. Визуальную привлекательность дополняют колесные диски Forgeline, доступные в размере 19 или 20 дюймов. Кроме того, Street Edition отличается поразительной двухцветной окраской Glasurit.

В салоне вы найдете интерьер, выполненный со вкусом. Сиденья на заказной скамье имеют тщательно простроченную кожаную обивку, а полы покрыты ковролином для придания роскоши.

Электрические стеклоподъемники, оснащенные новыми стеклами и уплотнителями, обеспечивают удобство на кончиках пальцев. Водитель наслаждается рулевым колесом Sparc, обтянутым кожей, установленным на наклонной рулевой колонке Ididit, расположенной перед блоком приборов Dakota Digital. Комфорт пассажиров обеспечивает система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Vintage Air, а стереосистема RetroSound Huntington и динамики Focal обеспечивают исключительное качество звука. В версии Street Edition салон получает дополнительные обновления в виде дверных ручек, ручек приборов и стеклоподъемников, изготовленных из сплава, а стереосистема RetroSound заменяется на двухдиновое головное устройство Alpine с камерой заднего вида.

Velocity уже принимает заказы на эти замечательные грузовики. Цена F-100 Signature Edition составляет $279 000, а цена F-250 Signature Edition начинается с $299 000. Обратите внимание, что на сборку каждого грузовика требуется около 14 недель, что гарантирует тщательное мастерство и внимание к деталям.

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Introducing The Reimagined 1967-1972 Ford F100 | Built By Velocity
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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