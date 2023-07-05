Jeep Wrangle Black Widow 2023 демонстрирует себя в клубе

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Если ваша репутация в основном связана с амортизаторами вторичного рынка, как вы можете убедить водителей выбрать именно ваши амортизаторы для своих автомобилей? Примером одной из эффективных стратегий является Fox Factory: приобретение собственного внедорожного экипировщика и модернизация грузовиков прямо на заводе или в шоу-руме.

Фото: www.blackwidowtrucks. com/lifted-trucks-jeep-wrangler

Среди марок грузовиков, для которых Black Widow поставляет компоненты, выделяется партнерство с Jeep и Ram, особенно сотрудничество с Black Widow Jeep Wranglers. Итак, представляем вам модель 2023 Black Widow Edition Wrangler — автомобиль, в котором органично сочетаются суровые внедорожные возможности и стильное присутствие на улицах.

Для любителей приключений на трассах эта исключительная модель может похвастаться передним бампером Black Widow с порошковым покрытием, в который встроена скрытая световая панель.

Кроме того, монотрубные амортизаторы Fox Adventure Shocks обеспечивают трехдюймовый лифт, прекрасно дополняемый 35-дюймовыми шинами Toyo Open Country R/T. Переработанная развесовка, новый стабилизатор руля и перекалиброванный датчик угла поворота руля обеспечивают оптимальный контроль над приподнятой передней частью.

При переходе к городскому ландшафту стандартные 20-дюймовые колеса обуты в шины Toyo, а в качестве опции можно установить 22-дюймовые колеса с 37-дюймовыми шинами BFG KO2 Mud Terrains. Для размещения увеличенного запасного колеса в комплект входит комплект для перемещения третьего стоп-сигнала и крепление запасного колеса увеличенного размера с усиленными петлями.

Комплектация дополнена капотом с вентиляцией Mopar, окрашенными вентиляционными отверстиями на крыльях, тонированными стеклами, окрашенными акцентами на пружинах и D-кольцах, наклейками Spider, обивкой с вышитыми логотипами Black Widow, окрашенными элементами интерьера и ярким красным светодиодным освещением для создания захватывающей атмосферы.

На каждый продукт Black Widow предоставляется полная трехлетняя гарантия на 36 000 миль пробега, что обеспечивает покупателям душевное спокойствие. Как и Ford Bronco KOH Edition 2023 Fox Factory PDV, эти необычные автомобили можно заказать через официальных дилеров, причем цена зависит от базового Wrangler, выбранного для проекта.

Более того, поскольку дилерские центры имеют возможность переоборудовать имеющиеся у них автомобили под спецификации Black Widow, на сайте Lifted Trucks for Sale имеется постоянное предложение этих исключительных автомобилей для покупки по всей стране. Хотя стоимость Wrangler начинается от $63 000, "сладкая точка" рынка находится в диапазоне от $75 000 до $85 000, предлагая покупателям множество опций и роскошных функций.

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Jeep Wrangler (2023) BLACK WIDOW (Edicion especial)