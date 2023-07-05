Водородные двигатели BMW на топливных элементах могут стать "бесплатным вариантом"

Согласно сообщению СМИ, BMW может предложить силовые агрегаты на водородных топливных элементах в качестве "бесплатной опции" в линейке электромобилей, начиная с 2035 года.
Как сообщается, новая технология компактных водородных топливных баков позволяет немецкому автопроизводителю интегрировать водородные накопители в платформы автомобилей, предназначенные для обоих источников энергии.
Поставщики BMW усердно работали над производством нескольких небольших баков, которые могут быть стратегически размещены в различных местах шасси, обычно используемых для хранения аккумуляторов.
Эти небольшие баки заменят два больших бака для хранения водорода в существующем прототипе iX5 Hydrogen при сохранении той же прочности шасси. Примечательно, что эти компактные баки будут способны хранить 6 кг водорода, что эквивалентно нынешней версии.
Благодаря этой новой технологии хранения, а также тому факту, что электромобили на топливных элементах (FCEV) значительно более рентабельны при переработке по сравнению с аккумуляторными электромобилями (BEV), BMW потенциально может предложить питание от топливных элементов в качестве альтернативы при почти одинаковой цене.
Первым электромобилем BMW, работающим на топливных элементах, будет вариант электрического внедорожника iX. В настоящее время немецкий автопроизводитель проводит пробное производство прототипа iX5 Hydrogen, а полномасштабное производство планируется начать до 2030 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.