Водородные двигатели BMW на топливных элементах могут стать "бесплатным вариантом"

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Согласно сообщению СМИ, BMW может предложить силовые агрегаты на водородных топливных элементах в качестве "бесплатной опции" в линейке электромобилей, начиная с 2035 года.

Фото: topelectricsuv. com/news/bmw/bmw-ix5-updates/

Как сообщается, новая технология компактных водородных топливных баков позволяет немецкому автопроизводителю интегрировать водородные накопители в платформы автомобилей, предназначенные для обоих источников энергии.

Поставщики BMW усердно работали над производством нескольких небольших баков, которые могут быть стратегически размещены в различных местах шасси, обычно используемых для хранения аккумуляторов.

Эти небольшие баки заменят два больших бака для хранения водорода в существующем прототипе iX5 Hydrogen при сохранении той же прочности шасси. Примечательно, что эти компактные баки будут способны хранить 6 кг водорода, что эквивалентно нынешней версии.

Благодаря этой новой технологии хранения, а также тому факту, что электромобили на топливных элементах (FCEV) значительно более рентабельны при переработке по сравнению с аккумуляторными электромобилями (BEV), BMW потенциально может предложить питание от топливных элементов в качестве альтернативы при почти одинаковой цене.

Первым электромобилем BMW, работающим на топливных элементах, будет вариант электрического внедорожника iX. В настоящее время немецкий автопроизводитель проводит пробное производство прототипа iX5 Hydrogen, а полномасштабное производство планируется начать до 2030 года.

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Launch of the BMW iX5 Hydrogen pilot fleet