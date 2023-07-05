Китай станет главным мировым экспортером автомобилей в 1 квартале 2023 года

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В постоянно меняющемся ландшафте мировой автомобильной промышленности появилось интригующее событие. Последний отчет S&P Global свидетельствует о судьбоносных изменениях: в первом квартале 2023 года Китай без труда обойдет Японию и получит заветный титул крупнейшего в мире экспортера автомобилей. Удивительно, но экспорт Китая за этот период достиг ошеломляющих 1,5 миллиона автомобилей, что свидетельствует о необычайном росте на 76% в годовом исчислении.

Фото: i-tc. ru/autonews/pervye-oficialnye-geely-monjaro-priehali-v-rossiju/amp/

Восхождение Китая к доминирующему положению началось в кульминационный момент 2022 года, когда он обошел Германию и занял второе место, экспортировав замечательные 3,32 миллиона автомобилей и продемонстрировав значительный рост на 57%.

Всеобъемлющий отчет определяет выдающихся лидеров на этом процветающем рынке. SAIC и Cherry лидируют, демонстрируя свое мастерство, а BYD и Geely демонстрируют огромный потенциал в сфере экспорта. Китай умело использует резкие преобразования в автомобильном секторе России после украинского конфликта. За исключением таких отечественных марок, как Lada, ГАЗ и УАЗ, большинство автомобильных брендов в России теперь ведут свое происхождение из Китая. В настоящее время на Россию приходится 5% китайского экспорта автомобилей, и ожидается, что в ближайшем будущем эта цифра еще больше возрастет.

Исследуя обширный глобальный охват Китая, мы сталкиваемся с Мексикой, которая является его самым значительным экспортным рынком, на который в 2022 году будет приходиться 8% от общего объема экспорта. В Европе Китай демонстрирует значительное присутствие, причем Бельгия и Великобритания становятся значительными рынками, на которые приходится 6% и 4% от общего объема экспорта Китая соответственно.

Примечательно, что китайская компания SAIC использует бренд MG для увеличения своих продаж в Европе, в то время как другие известные китайские бренды, такие как BYD, старательно пытаются построить производственные мощности в Европе — стратегический ход, который, как ожидается, принесет плоды в обозримом будущем.

Однако даже на фоне побед Китая на горизонте маячит несколько грозных проблем, препятствующих его экспортным начинаниям. В частности, Соединенные Штаты, Индия и Турция представляют собой сложные рынки в силу различных факторов. США, например, налагают внушительный 25% тариф на модели, произведенные в Китае, что представляет собой значительное препятствие. Аналогичным образом, правительства Индии и Турции неохотно относятся к импортным автомобилям из Китая, создавая дополнительные барьеры, которые необходимо преодолеть.

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