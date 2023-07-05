Целый блок батарей выпал из китайского EV во время движения

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Необычное событие произошло в результате захватывающего видео, запечатлевшего последствия неожиданного отсоединения целого блока батарей электромобиля (EV) от автомобиля во время его движения по оживленной кольцевой дороге в Чэнду, расположенном в оживленной китайской провинции Сычуань.

Фото: www.log.com. tr/cinli-bir-elektrikli-otomobil-modelinin-surus-sirasinda-batarya-paketi-dusmus-video/

Хотя на видео не показан сам момент отсоединения аккумуляторного блока от автомобиля, на нем поразительно видно, что аккумулятор лежит на дороге, а автомобиль EV остается неподвижным всего в нескольких метрах впереди.

Конкретный автомобиль, замешанный в этом инциденте, не кто иной, как Cao Cao 60 — первый EV, представленный компанией "Cao Cao Mobility", которая является замечательным предприятием Geely по предоставлению услуг по перевозке пассажиров.

Обстоятельства этого происшествия остаются неясными, хотя Cao Cao 60 якобы поддерживает замену батарей. Примечательно, что Geely с гордостью заявляет, что аккумуляторная батарея EV может быть быстро заменена всего за 60 секунд. Появились предположения, что причиной неожиданного отсоединения батареи мог стать плохо закрепленный болт, фиксирующий батарею.

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