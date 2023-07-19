Как быстро узнать, что автомобиль пережил капремонт двигателя

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Когда речь идет об осмотре двигателя подержанного автомобиля, необходимо учитывать несколько важных факторов. Во-первых, откройте капот и осмотрите моторный отсек. Если двигатель выглядит необычно чистым, это должно вызвать некоторые опасения, потому что с годами в моторном отсеке накапливается толстый слой грязи и копоти.

Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/

Большинство производителей не рекомендуют мыть двигатель, так как вода может повредить электрические компоненты. Однако если двигатель был снят для ремонта, он должен был быть очищен, чтобы предотвратить попадание мусора в процессе разборки.

Кроме того, на признаки ранее снятого двигателя могут указывать следы грязи на креплениях двигателя. Если весь моторный отсек подержанного автомобиля выглядит исключительно чистым, это, скорее всего, попытка продавца скрыть различные дефекты, например, утечки масла через уплотнения.

Обратите внимание на качество герметика прокладки головки блока цилиндров. Заводской герметик легко узнать по аккуратному нанесению, так как он наносится автоматизированным способом. В отличие от этого, при капитальном ремонте двигателя механик наносит герметик вручную, что приводит к менее аккуратному виду.

Если цвет герметика отличается от оригинального, это указывает на то, что двигатель подвергался ремонту. Также осмотрите крепежные болты головки блока цилиндров. Если они новые или имеют следы ослабления, это явный признак того, что двигатель подвергался вмешательству.

Наконец, вы можете вынуть свечи зажигания и с помощью специализированной камеры осмотреть стенки цилиндров. Если, например, у десятилетнего автомобиля стенки цилиндров идеально чистые, без каких-либо признаков износа, это может свидетельствовать о том, что двигатель был восстановлен. Если вы обнаружите, что пробег автомобиля был подделан, лучше воздержаться от такой покупки. Это все очевидные признаки испорченного двигателя, который кто-то пытался восстановить.

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