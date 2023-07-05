Москва разрабатывает полностью отечественные зарядные станции для электромобилей

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Москва, находящаяся в авангарде инноваций, успешно представила отечественную зарядную станцию для электромобилей. Разработка этой зарядной станции, от компонентов до программного обеспечения, полностью отечественная, о чем сообщил мэр города на официальном канале Telegram. Примечательно, что эта станция может одновременно обслуживать до трех электромобилей, а среднее время зарядки составляет от 10-20 до 40-60 минут. Производство этих устройств планируется осуществлять на московском предприятии, способном выпускать до 500 единиц в год.

Фото: www.tvc. ru/news/show/id/269223

Назначение и особенности зарядной станции

Зарядная станция предназначена для установки в различных городских учреждениях, жилых микрорайонах и коттеджных поселках. Она оснащена такими функциями, как защита от протечек и кнопка аварийной остановки зарядки. Однако конкретные детали, касающиеся создателей этого устройства и завода-изготовителя, мэром Москвы не разглашаются.

Станции зарядки электромобилей в столице

Несколько компаний в столице активно участвуют в производстве электрозарядных станций. С 2020 года местные производители установили 212 станций по всему городу. В целом на улицах Москвы насчитывается более 400 пунктов зарядки электромобилей.

Примеры отечественных зарядных станций

Несколько российских предприятий уже представили собственные зарядные станции. Например, НПО "Электромашина", дочернее предприятие "Уралвагонзавода", продемонстрировало станцию мощностью до 150 киловатт. Однако реализация этого проекта до сих пор не осуществлена. Кроме того, в прошлом году на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге заработала отечественная зарядная станция. По заверениям АО "Силовые машины", устройство было полностью разработано и построено в России.

Субсидии и стандарты зарядных станций

В декабре 2022 года Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) смягчило требования по субсидированию зарядных станций. Обязательное соответствие китайскому стандарту GB/T стало необязательным, хотя наличие минимум трех разъемов по-прежнему необходимо.

Поскольку Москва делает значительные шаги в секторе электромобилей, создание полностью отечественной зарядной станции еще больше укрепляет ее приверженность устойчивому и экологичному транспорту. Благодаря своим передовым функциям и возможности одновременного приема нескольких автомобилей, эта инновационная зарядная станция призвана повысить доступность и удобство использования электромобилей в городе.

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