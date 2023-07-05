Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия рассматривает возможность экспорта автомобилей на Кубу
Президент Литвы недоволен стоимостью саммита НАТО. Но нашёл, чем себя утешить
МК: чем опасен отдых по системе "всё включено" в России
Водородные двигатели BMW на топливных элементах могут стать "бесплатным вариантом"
Китай станет главным мировым экспортером автомобилей в 1 квартале 2023 года
Целый блок батарей выпал из китайского EV во время движения
РВ: десантник из Ивановской дивизии в одиночку взял штурмом блиндаж ВСУ
Разведке РФ попадают в руки все данные, которыми США делятся с Украиной
EADaily: для роли лидера тюркского мира больше подходит не Турция, а Туркмения

Москва разрабатывает полностью отечественные зарядные станции для электромобилей

2:53
Авто

Москва, находящаяся в авангарде инноваций, успешно представила отечественную зарядную станцию для электромобилей. Разработка этой зарядной станции, от компонентов до программного обеспечения, полностью отечественная, о чем сообщил мэр города на официальном канале Telegram. Примечательно, что эта станция может одновременно обслуживать до трех электромобилей, а среднее время зарядки составляет от 10-20 до 40-60 минут. Производство этих устройств планируется осуществлять на московском предприятии, способном выпускать до 500 единиц в год.

Москва разрабатывает полностью отечественные зарядные станции для электромобилей
Фото: www.tvc. ru/news/show/id/269223

Назначение и особенности зарядной станции

Зарядная станция предназначена для установки в различных городских учреждениях, жилых микрорайонах и коттеджных поселках. Она оснащена такими функциями, как защита от протечек и кнопка аварийной остановки зарядки. Однако конкретные детали, касающиеся создателей этого устройства и завода-изготовителя, мэром Москвы не разглашаются.

Станции зарядки электромобилей в столице

Несколько компаний в столице активно участвуют в производстве электрозарядных станций. С 2020 года местные производители установили 212 станций по всему городу. В целом на улицах Москвы насчитывается более 400 пунктов зарядки электромобилей.

Примеры отечественных зарядных станций

Несколько российских предприятий уже представили собственные зарядные станции. Например, НПО "Электромашина", дочернее предприятие "Уралвагонзавода", продемонстрировало станцию мощностью до 150 киловатт. Однако реализация этого проекта до сих пор не осуществлена. Кроме того, в прошлом году на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге заработала отечественная зарядная станция. По заверениям АО "Силовые машины", устройство было полностью разработано и построено в России.

Субсидии и стандарты зарядных станций

В декабре 2022 года Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) смягчило требования по субсидированию зарядных станций. Обязательное соответствие китайскому стандарту GB/T стало необязательным, хотя наличие минимум трех разъемов по-прежнему необходимо.

Поскольку Москва делает значительные шаги в секторе электромобилей, создание полностью отечественной зарядной станции еще больше укрепляет ее приверженность устойчивому и экологичному транспорту. Благодаря своим передовым функциям и возможности одновременного приема нескольких автомобилей, эта инновационная зарядная станция призвана повысить доступность и удобство использования электромобилей в городе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Быстрая зарядка для китайского электромобиля/Мобильная/Мощная/Доступная
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Сахара и трансжиров — хоть отбавляй: три источника рака на столе назвал врач

Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.

Врач Марк Гадзиян перечислил россиянам три источника рака на столе
Украина уже сдалась, перспективы СВО достаточно ясны
Украина сворачивает наступление. В 2024 году Трамп подпишет с Путиным мирный договор
Подоляк: линия фронта может обвалиться через неделю
Об опасности мяса медведя предупредил врач Александр Лукашев
Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев
Не жирное: эндокринолог назвала еду, которая губит поджелудочную
На пляже в Анапе остались только стоячие места
К "рабам" и "холопам": Пугачёва и Хаматова задумались о возвращении в Россию
К "рабам" и "холопам": Пугачёва и Хаматова задумались о возвращении в Россию
Последние материалы
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год
МК: чем опасен отдых по системе "всё включено" в России
Водородные двигатели BMW на топливных элементах могут стать "бесплатным вариантом"
Китай станет главным мировым экспортером автомобилей в 1 квартале 2023 года
Целый блок батарей выпал из китайского EV во время движения
РВ: десантник из Ивановской дивизии в одиночку взял штурмом блиндаж ВСУ
Разведке РФ попадают в руки все данные, которыми США делятся с Украиной
Зачем хитрые автовладельцы заправляют весной хотя бы «полбака» АИ-98
EADaily: для роли лидера тюркского мира больше подходит не Турция, а Туркмения
В Башкирии зафиксированы два случая нападения медведей на людей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников