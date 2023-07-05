Китайские компании помогут возобновить работу заводов Volkswagen и Volvo в России

Китайские компании намерены сыграть ключевую роль в возрождении заводов Volkswagen и Volvo, расположенных в Калуге, Россия. По словам Геннадия Скляра, депутата Государственной Думы, об участии китайских партнеров в перезапуске завода стало известно в интервью информационному агентству ТАСС. Скляр выразил уверенность, что бывшие производственные линии Volkswagen могут возобновить работу к концу этого года.
Скляр заявил, что китайская компания уже вошла в помещения бывшего завода Volkswagen, а ее специалисты приступили к подготовительным мероприятиям для возобновления производства.
Однако конкретные модели, которые будут собираться на предприятии, депутат не раскрыл. В возрождении бывшей площадки Volvo также примет участие производитель из Китая, который планирует сосредоточиться на производстве грузовиков.
В середине мая Volkswagen Group продала свои активы в России, передав право собственности на калужский автомобильный завод компании "Авилон". Кроме того, в конце июня было объявлено, что "Фольксваген Груп Рус" продолжит свою деятельность в России под названием AGR Automotive Group (ООО "АГР").
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