Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия рассматривает возможность экспорта автомобилей на Кубу
Президент Литвы недоволен стоимостью саммита НАТО. Но нашёл, чем себя утешить
МК: чем опасен отдых по системе "всё включено" в России
Водородные двигатели BMW на топливных элементах могут стать "бесплатным вариантом"
Китай станет главным мировым экспортером автомобилей в 1 квартале 2023 года
Целый блок батарей выпал из китайского EV во время движения
РВ: десантник из Ивановской дивизии в одиночку взял штурмом блиндаж ВСУ
Разведке РФ попадают в руки все данные, которыми США делятся с Украиной
EADaily: для роли лидера тюркского мира больше подходит не Турция, а Туркмения

Китайские компании помогут возобновить работу заводов Volkswagen и Volvo в России

1:18
Авто

Китайские компании намерены сыграть ключевую роль в возрождении заводов Volkswagen и Volvo, расположенных в Калуге, Россия. По словам Геннадия Скляра, депутата Государственной Думы, об участии китайских партнеров в перезапуске завода стало известно в интервью информационному агентству ТАСС. Скляр выразил уверенность, что бывшие производственные линии Volkswagen могут возобновить работу к концу этого года.

Китайские компании помогут возобновить работу заводов Volkswagen и Volvo в России
Фото: tvoe-avto. com/212409-volkswagen-ostanavlivaet-proizvodstvo-avtomobilej-v-rossii.html

Скляр заявил, что китайская компания уже вошла в помещения бывшего завода Volkswagen, а ее специалисты приступили к подготовительным мероприятиям для возобновления производства.

Однако конкретные модели, которые будут собираться на предприятии, депутат не раскрыл. В возрождении бывшей площадки Volvo также примет участие производитель из Китая, который планирует сосредоточиться на производстве грузовиков.

В середине мая Volkswagen Group продала свои активы в России, передав право собственности на калужский автомобильный завод компании "Авилон". Кроме того, в конце июня было объявлено, что "Фольксваген Груп Рус" продолжит свою деятельность в России под названием AGR Automotive Group (ООО "АГР").

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Volkswagen переименован. Кто купит завод Volvo? QazTehna запускает сборку Scania | Новости №2562
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Сахара и трансжиров — хоть отбавляй: три источника рака на столе назвал врач

Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.

Врач Марк Гадзиян перечислил россиянам три источника рака на столе
Украина уже сдалась, перспективы СВО достаточно ясны
Украина сворачивает наступление. В 2024 году Трамп подпишет с Путиным мирный договор
Подоляк: линия фронта может обвалиться через неделю
Об опасности мяса медведя предупредил врач Александр Лукашев
Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев
К "рабам" и "холопам": Пугачёва и Хаматова задумались о возвращении в Россию
Не жирное: эндокринолог назвала еду, которая губит поджелудочную
На пляже в Анапе остались только стоячие места
На пляже в Анапе остались только стоячие места
Последние материалы
Шесть признаков, что вам пора разобраться со своей злостью
Россия рассматривает возможность экспорта автомобилей на Кубу
Менеджеров могут заменить роботы: что предлагает новая отечественная разработка
Снимаем отёки: что следует исключить из рациона
Президент Литвы недоволен стоимостью саммита НАТО. Но нашёл, чем себя утешить
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год
МК: чем опасен отдых по системе "всё включено" в России
Водородные двигатели BMW на топливных элементах могут стать "бесплатным вариантом"
Китай станет главным мировым экспортером автомобилей в 1 квартале 2023 года
Целый блок батарей выпал из китайского EV во время движения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников