Рост цен на автомобили в России неизбежен: падение курса рубля влияет на рынок

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По прогнозам Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РАДА), цены на автомобили в России вырастут на 15-20 процентов, сообщает РИА Новости. Рост цен ожидается в ближайшее время в связи с падением курса рубля по отношению к доллару США и евро, хотя вряд ли он будет таким же резким, как прошлогодний весенний всплеск. Кроме того, ожидается, что рост цен на новые автомобили приведет к соответствующему увеличению стоимости подержанных автомобилей, считают дилеры.

Фото: akchabar.kg

Ожидаемый рост цен на автомобили

Основной причиной предстоящего роста цен является стремительное обесценивание рубля по отношению к иностранным валютам с начала лета. По состоянию на 1 июня доллар США укрепился на девять рублей и достиг 89,9 рубля, а евро подорожал на 11 рублей, превысив отметку в 98 рублей. Это самые высокие показатели с марта 2022 года. Китайский юань также укрепился, его текущий курс составляет 12,42 рубля.

Факторы, способствующие росту цен

Кроме того, в России близки к исчерпанию запасы автомобилей европейских марок. Эксперты прогнозируют, что они будут распроданы к осени.

Истощение запасов европейских автомобилей

Кроме того, в России подходят к концу запасы автомобилей европейских марок. По прогнозам экспертов, эти автомобили будут полностью распроданы до наступления осени.

Средняя цена автомобиля и прогнозы на будущее

За первые четыре месяца 2023 года средняя цена нового автомобиля в России составила 2,6 миллиона рублей, как подсчитал "Автостат". При повышении на 15-20 процентов цена вырастет на 390 000-520 000 рублей и составит 2,99-3,12 миллиона рублей.

Резкий рост покупок автомобилей

В мае россияне в три раза увеличили свои расходы на покупку новых автомобилей. В общей сложности было потрачено 203 миллиарда рублей по сравнению с 69,3 миллиарда в мае 2022 года. Наибольшая доля расходов пришлась на китайские автомобили — 33,1 тысячи машин, купленных за 101,1 миллиарда рублей. Всего в мае было продано 72,2 тысячи автомобилей, что означает, что "китайские машины" захватили почти половину рынка.

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