Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Участникам СВО отказали в выступлении на главной сцене Грушинского фестиваля
В Анапе закончились лежачие и стоячие места на пляже
Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии за насилие над силовиком
Ходаковский заявил, что ВСУ выводят две бригады на пополнение из-за огромных потерь
Певец РФ Григорий Лепс проинформировал о готовности взяться за оружие для защиты родины
В России планируют лечить ПТСР на СВО препаратом на основе конопли
Читатели FT уличили главу МО Украины Резникова в жестокости после слов о полигоне для Запада
10 интереснейших фактов о съедобных растениях
Россиянка разочаровалась в "люксовом" отдыхе в санатории Анапы

Рост цен на автомобили в России неизбежен: падение курса рубля влияет на рынок

2:52
Авто

По прогнозам Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РАДА), цены на автомобили в России вырастут на 15-20 процентов, сообщает РИА Новости. Рост цен ожидается в ближайшее время в связи с падением курса рубля по отношению к доллару США и евро, хотя вряд ли он будет таким же резким, как прошлогодний весенний всплеск. Кроме того, ожидается, что рост цен на новые автомобили приведет к соответствующему увеличению стоимости подержанных автомобилей, считают дилеры.

Рост цен на автомобили в России неизбежен: падение курса рубля влияет на рынок
Фото: akchabar.kg

Ожидаемый рост цен на автомобили

Основной причиной предстоящего роста цен является стремительное обесценивание рубля по отношению к иностранным валютам с начала лета. По состоянию на 1 июня доллар США укрепился на девять рублей и достиг 89,9 рубля, а евро подорожал на 11 рублей, превысив отметку в 98 рублей. Это самые высокие показатели с марта 2022 года. Китайский юань также укрепился, его текущий курс составляет 12,42 рубля.

Факторы, способствующие росту цен

Кроме того, в России близки к исчерпанию запасы автомобилей европейских марок. Эксперты прогнозируют, что они будут распроданы к осени.

Истощение запасов европейских автомобилей

Кроме того, в России подходят к концу запасы автомобилей европейских марок. По прогнозам экспертов, эти автомобили будут полностью распроданы до наступления осени.

Средняя цена автомобиля и прогнозы на будущее

За первые четыре месяца 2023 года средняя цена нового автомобиля в России составила 2,6 миллиона рублей, как подсчитал "Автостат". При повышении на 15-20 процентов цена вырастет на 390 000-520 000 рублей и составит 2,99-3,12 миллиона рублей.

Резкий рост покупок автомобилей

В мае россияне в три раза увеличили свои расходы на покупку новых автомобилей. В общей сложности было потрачено 203 миллиарда рублей по сравнению с 69,3 миллиарда в мае 2022 года. Наибольшая доля расходов пришлась на китайские автомобили — 33,1 тысячи машин, купленных за 101,1 миллиарда рублей. Всего в мае было продано 72,2 тысячи автомобилей, что означает, что "китайские машины" захватили почти половину рынка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему бу авто дорожают? Рост цен на авто с пробегом. Цены на авто 2023
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Сахара и трансжиров — хоть отбавляй: три источника рака на столе назвал врач

Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.

Врач Марк Гадзиян перечислил россиянам три источника рака на столе
Украина уже сдалась, перспективы СВО достаточно ясны
Украина сворачивает наступление. В 2024 году Трамп подпишет с Путиным мирный договор
Подоляк: линия фронта может обвалиться через неделю
Об опасности мяса медведя предупредил врач Александр Лукашев
У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев Система государственности Литвы находится в глубоком кризисе Ярас Валюкенас
Не жирное: эндокринолог назвала еду, которая губит поджелудочную
Многодетному отцу отказали в посадке на рейс из Турции из-за овербукинга
"Забудьте про мороженое": эндокринолог назвала причины появления угрей
"Забудьте про мороженое": эндокринолог назвала причины появления угрей
Последние материалы
В Анапе закончились лежачие и стоячие места на пляже
"Тревожный звонок": в Турции признали проблемы с турпотоком из РФ
Ходаковский заявил, что ВСУ выводят две бригады на пополнение из-за огромных потерь
Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии за насилие над силовиком
Певец РФ Григорий Лепс проинформировал о готовности взяться за оружие для защиты родины
Полезные советы для желающих поехать в Южную Корею
В России планируют лечить ПТСР на СВО препаратом на основе конопли
Читатели FT уличили главу МО Украины Резникова в жестокости после слов о полигоне для Запада
10 интереснейших фактов о съедобных растениях
Россиянка разочаровалась в "люксовом" отдыхе в санатории Анапы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников