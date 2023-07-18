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Когда в России появится дешевая страховка ОСАГО

3:08
Авто

Введение краткосрочных и доступных по цене полисов ОСАГО (обязательного страхования гражданской ответственности) в России ожидается осенью 2023 года.

Когда в России появится дешевая страховка ОСАГО
Фото: flickr. com

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал о сроках этого предстоящего изменения. По его словам, поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств позволят нескольким категориям водителей сэкономить на расходах на страхование.

Удовлетворение потребностей автовладельцев

Введение краткосрочных полисов ОСАГО удовлетворит потребности различных автовладельцев, которые предпочитают более короткие сроки страхования. До сих пор российские автовладельцы были ограничены годовыми полисами, которые не удовлетворяли тех, кто искал гибкости или временного покрытия. Однако с предстоящими изменениями службы такси, операторы каршеринга и владельцы частных автомобилей получат возможность оформить страховку на более короткие сроки.

Экономия денег с помощью краткосрочных полисов

Одним из ключевых преимуществ новых полисов ОСАГО станет потенциальная экономия средств. Владельцам автомобилей, которым требуется страховка только на определенные периоды, такие как временное использование автомобиля или краткосрочные деловые поездки, больше не нужно будет платить за весь год страхования.

Вместо этого они могут выбрать более короткие сроки, соответствующие их конкретным потребностям, тем самым экономя деньги на страховых взносах.

Повышенное удобство и доступность

Внедрение краткосрочных полисов повысит удобство и доступность на рынке страхования ОСАГО. Ранее владельцы автомобилей были ограничены долгосрочными контрактами, что затрудняло адаптацию к меняющимся обстоятельствам или неожиданным требованиям.

Благодаря более коротким полисам владельцы автомобилей могут легко изменять продолжительность действия страхового полиса в соответствии со своими меняющимися потребностями, гарантируя, что они всегда будут должным образом защищены.

Единая политика ОСАГО для повышения мобильности

В июне была достигнута важная веха — принят закон о введении единой политики ОСАГО как в России, так и в Беларуси. Этот шаг направлен на упорядочение и упрощение процесса страхования транспортных средств в рамках Союзного государства.

Преимущества единой политики

Единый полис ОСАГО устранит необходимость в отдельной страховке при поездках между Россией и Беларусью. Владельцы транспортных средств из обеих стран теперь могут пользоваться беспрепятственной мобильностью, поскольку единый полис будет покрывать их требования по страхованию на всей территории Союзного государства.

Это изменение будет способствовать трансграничным поездкам и в целом облегчит транспортировку как для частных лиц, так и для предприятий.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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