Белоруссия представила новый национальный кроссовер на базе Geely с брендом "BelGee"

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Беларусь собирается представить замечательный национальный кроссовер на базе Geely, который будет выпускаться под новым брендом BelGee. Этот долгожданный автомобиль, ранее известный как Coolray, будет выпущен во второй половине этого года. Сергей Худоешко, заместитель директора BelGee, сделал это заявление во время встречи с белорусскими владельцами автомобилей Geely. Хотя конкретные детали об отличиях от китайской модели остаются неясными, ожидается, что BelGee X50 будет иметь локализованные компоненты.

Фото: www.nbdpress. com/articles/2018-09-14/5332.html

Расширение лицензионных и локализационных усилий

Компания BelGee недавно объявила о расширении лицензии на производство китайских кроссоверов. Этот шаг свидетельствует об их приверженности ответственному производству и поиску компонентов. Генеральный директор компании, Геннадий Свидерский, выразил надежду, что во второй половине года бренд BelGee позволит более активно интегрировать локализованные компоненты, тем самым сокращая сроки производства. Эти комментарии Свидерский сделал во время интервью каналу СТВ.

Ранее появлялись сообщения о том, что белорусский завод нацелен на приобретение лицензии на производство Geely Coolray с целью значительного увеличения усилий по локализации. Свидерский пояснил, что это будет включать не только сварку, покраску, сборку и установку, но и включение локализованных компонентов.

BelGee X50 и перспективы на будущее

Точные изменения, сопровождающие переход от Geely к BelGee X50, пока не раскрываются. Однако известно, что завод в сотрудничестве с Национальной академией наук изучает идею создания "национального электромобиля" на базе платформы BelGee X50. Это начинание представляет собой сложную задачу, но руководство компании выразило уверенность в достижении положительных результатов благодаря целенаправленным усилиям в этом направлении.

Исключения и правила закупок

В настоящее время белорусские государственные учреждения имеют право осуществлять закупки исключительно у "БелДжи", однако автопроизводитель ожидает значительного увеличения объемов производства в 2023 году. Однако существуют определенные исключения. Автомобили иностранного производства по-прежнему могут закупаться определенными организациями, такими как Служба безопасности президента, или при получении личного разрешения от самого Александра Лукашенко.

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