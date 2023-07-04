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Ориентированное на будущее планирование маршрутов: новинка от Яндекса

2:15
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Яндекс.Навигатор, популярное навигационное приложение, совершил прыжок в будущее благодаря своему последнему обновлению. В обновлении появилось несколько новых функций, которые ранее были эксклюзивными для Яндекс. Карт. Среди этих дополнений — оптимизация маршрута с несколькими остановками и возможность расчета времени в пути для определённых дней и времени. Эти усовершенствования позволяют пользователям удобно планировать свои поездки заранее, выделяя достаточно времени, например, на поездку в аэропорт или на вокзал.

Ориентированное на будущее планирование маршрутов: новинка от Яндекса
Фото: https://i.stack.imgur.com/

Оптимизированные маршруты с расширенным функционалом

В последнем обновлении Яндекс. Навигатор предлагает возможность избегать плохих дорожных условий и неасфальтированных маршрутов. При выборе этой опции приложение будет стремиться прокладывать маршруты преимущественно по дорогам с хорошим покрытием. Кроме того, пользователи могут удобно оплачивать парковку прямо в приложении. Хотя в настоящее время эта функция доступна только в Москве, она работает на всех городских парковках без барьеров.

Виджеты для рабочего стола для беспрепятственной навигации
Ещё одно замечательное дополнение — виджеты для рабочего стола смартфона. Эти виджеты позволяют пользователям быстро проверить загруженность дорог или спланировать маршрут, даже не запуская основное приложение. Такая упрощенная навигация повышает удобство и эффективность работы пользователя.

Раскрытие потенциала: база пользователей Яндекс. Навигатора

С ошеломляющим числом пользователей — 24 миллиона в месяц — Яндекс. Навигатор занимает доминирующее положение на рынке навигационных приложений. Недавнее исследование, проведенное Rambler&Co и "СберАвто", показало, что каждый второй российский водитель взаимодействует с навигационным приложением, а каждый четвертый водитель время от времени выражает недовольство в процессе использования. Однако только треть автомобилистов полностью доверяют возможностям навигационной системы по планированию маршрута.

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Новое поколение Яндекс Карт: как изменится цифровой город
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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