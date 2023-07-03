Электрическая "Буханка", разработанная в Крыму: будущее экологичного транспорта

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Индустрия электромобилей продолжает развиваться, и замечательная разработка произошла в Крыму. Инженеры крымского научно-производственного предприятия "Элкафа" успешно разработали электрический микроавтобус на базе известного российского УАЗа "Буханка". Этот новаторский эксперимент знаменует собой значительный шаг вперед в области электромобильности. Благодаря впечатляющему запасу хода почти в 200 километров, электрическая "Буханка" способна произвести революцию в области экологически безопасного транспорта.

Фото: Фото: instagram.com / andrey_davydov_brada

Повышение устойчивости: Рождение электрической "Буханки"

Электрический микроавтобус построен на базе существующей модели УАЗ СГР, при этом в первоначальном прототипе инженеры использовали около 80% компонентов отечественного производства. Поставив перед собой амбициозные цели по достижению полной локализации, инженеры намерены в ближайшем будущем довести интеграцию деталей местного производства до 100%. Этот переход к самостоятельному производству подчеркивает приверженность крымских специалистов к укреплению отечественной индустрии электромобилей.

Передовые технологии: Силовой агрегат и аккумулятор

Электромобиль "Буханка" оснащен современным электродвигателем и аккумулятором воронежского производства. Элементы батареи производятся в Липецке, а блок управления поставляется из Москвы. В ходе реализации проекта специалисты активно работают над созданием отечественного контроллера-инвертора и бортового зарядного устройства. Эти технологические достижения свидетельствуют о стремлении специалистов достичь полной самодостаточности в производстве электромобилей.

Раскрытие потенциала: Производительность батареи и варианты зарядки

На одном заряде аккумулятора электромобиль "Буханка" может преодолеть впечатляющее расстояние до 180 километров. Максимальная скорость автомобиля достигает 80 километров в час, обеспечивая плавные и эффективные поездки. В зависимости от типа используемого зарядного устройства, батареи могут быть полностью заряжены в течение 4-12 часов. По оценкам создателей электрического микроавтобуса, стоимость этого экологически чистого транспортного средства составит менее 2,9 миллиона рублей, что делает его доступным и практичным выбором для экологичного транспорта.

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Буханка из будущего. Собираем электромотор