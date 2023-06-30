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Mercedes-AMG G 63 Grand Edition покрыт золотом

2:12
Авто

Демонстрируя свое великолепие, Mercedes представил замечательную версию Mercedes-AMG G 63 под названием "Grand Edition". Эта модель, доступная всего в 1 000 экземпляров по всему миру, обещает исключительность, не сравнимую ни с чем. Эти исключительные автомобили будут одинаково украшены поразительной эстетикой, представленной в прилагаемой галерее.

Экстерьер каждой модели Grand Edition отличается завораживающей черной краской Manufaktur Night Black Magno, прекрасно дополненной роскошными акцентами Kalahari Gold Magno.

Mercedes тщательно нанес позолоту на различные элементы, включая вставки на переднем и заднем бамперах, защиту днища, эмблему AMG, культовую звезду Mercedes, эмблему Аффальтербаха на капоте и кольцо, опоясывающее крышку запасного колеса. Кроме того, 22-дюймовые кованые диски и боковая графика имеют ярко выраженный золотой оттенок, известный как Tech Gold, что еще больше подчеркивает привлекательность автомобиля.

Ступив внутрь Grand Edition, вы сразу же погружаетесь в атмосферу роскоши. Черный интерьер украшен со вкусом подобранными золотыми акцентами, создающими атмосферу изысканной элегантности. Скрупулезное мастерство видно в золотой строчке, украшающей сиденья, коврики и приборную панель.

Изысканная карбоновая вставка украшает рукоятку захвата на пассажирской стороне приборной панели, украшенную заметным значком "Grand Edition". Для завершения беспрецедентного опыта каждый Grand Edition сопровождается уникальным автомобильным чехлом, добавляющим последний штрих эксклюзивности.

Хотя цены и конкретные детали для американского рынка пока не разглашаются Mercedes, предполагается, что Grand Edition будет представлен в качестве модели 2024 года со значительной ценовой премией по сравнению со стандартным G 63, цена которого в настоящее время начинается от $180 150.

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Mercedes-Benz G 63 AMG. Тест-драйв. Anton Avtoman.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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