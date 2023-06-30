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Polestar последним принял порт Tesla NACS и получил доступ к Supercharger

1:20
Авто

Компания Polestar пошла по стопам Volvo, приняв порт Североамериканского стандарта зарядки (NACS). Это решение, объявленное сегодня, повторяет выбор, сделанный другими известными автопроизводителями, такими как Ford и GM.

Polestar раскрыл свой план по оснащению своих электромобилей (EV) в США и Канаде доступом к сети Tesla Supercharger к середине 2024 года. Это станет возможным благодаря адаптерам, предоставляемым Polestar. Более того, начиная с 2025 года, все новые автомобили Polestar будут оснащаться портом NACS в качестве стандартной функции.

Для клиентов, выбравших автомобиль Polestar с портом NACS, компания включит в комплект поставки адаптер комбинированной системы зарядки (CCS). Это ценное дополнение позволит владельцам заряжать свои автомобили не только в сети Tesla Supercharger, но и в существующей сети быстрых зарядных устройств CCS DC.

Сотрудничество между Tesla и другими крупными автопроизводителями, такими как VW и Hyundai, вызвало дискуссии, указывающие на то, что в ближайшие дни и недели можно ожидать новых анонсов, связанных с портом NACS.

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Tesla Starts Advertising / VW Demand Imploding / Volvo Adopts NACS ⚡️
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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