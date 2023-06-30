Polestar последним принял порт Tesla NACS и получил доступ к Supercharger

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Polestar пошла по стопам Volvo, приняв порт Североамериканского стандарта зарядки (NACS). Это решение, объявленное сегодня, повторяет выбор, сделанный другими известными автопроизводителями, такими как Ford и GM.

Polestar раскрыл свой план по оснащению своих электромобилей (EV) в США и Канаде доступом к сети Tesla Supercharger к середине 2024 года. Это станет возможным благодаря адаптерам, предоставляемым Polestar. Более того, начиная с 2025 года, все новые автомобили Polestar будут оснащаться портом NACS в качестве стандартной функции.

Для клиентов, выбравших автомобиль Polestar с портом NACS, компания включит в комплект поставки адаптер комбинированной системы зарядки (CCS). Это ценное дополнение позволит владельцам заряжать свои автомобили не только в сети Tesla Supercharger, но и в существующей сети быстрых зарядных устройств CCS DC.

Сотрудничество между Tesla и другими крупными автопроизводителями, такими как VW и Hyundai, вызвало дискуссии, указывающие на то, что в ближайшие дни и недели можно ожидать новых анонсов, связанных с портом NACS.

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Tesla Starts Advertising / VW Demand Imploding / Volvo Adopts NACS ⚡️