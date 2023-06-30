Предложение об отмене штрафов за движение по выделенным полосам в ночное время внесено в Госдуму

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В Госдуму внесено предложение об отмене штрафов за движение по выделенным полосам в ночное время. Законопроект, разработанный партией "Новые люди" в нижней палате парламента, предлагает отменить штраф с 22 часов вечера до 6 часов утра, говорится в копии документа, на которую ссылается РИА Новости. Авторы проекта отмечают, что использование в ночное время выделенной полосы для общественного транспорта не мешает его движению, в то время как автомобилисты несут лишние расходы.

Предлагаемые поправки для использования выделенных полос в ночное время

Сторонники данной инициативы предлагают внести изменения в статью 12.17 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), чтобы снять ответственность с водителей и владельцев транспортных средств, которые используют полосу для общественного транспорта в период с 22 часов вечера до 6 часов утра. В настоящее время за подобные нарушения в Москве и Санкт-Петербурге предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

В сопроводительной записке партия "Новые люди" подчеркивает, что водители часто используют выделенную полосу в ночное время в связи с ремонтными работами или сложными участками дороги. Однако их присутствие не влияет на скорость движения автобусов. Поэтому штраф, налагаемый на автомобилистов, становится дополнительным расходом, который "не является прямо необходимым для целей управления".

Проект уже отправлен на рассмотрение в правительство.

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Штрафы за выезд на автобусную полосу