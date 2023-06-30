Chery представляет замену Toyota Camry в России

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Chery, известный автомобильный бренд, официально начал российские продажи своего новейшего седана Arrizo 8. Эта модель позиционируется как прямой конкурент предыдущей модели Toyota Camry. Предварительные заказы на Arrizo 8, который относится к тому же классу, что и Camry, начались в середине июня. Теперь Chery представила седан публике и объявила подробности о ценах, в частности, на топовый вариант под названием Ultimate Special Version. При цене 3 549 900 российских рублей это роскошное издание предлагает изысканные ощущения от вождения, в то время как базовая модель стоит 3 399 900 российских рублей.

Специальная версия Ultimate: Определение элегантности и стиля

Chery Arrizo 8 Ultimate Special Version выделяется своим элегантным синим цветом кузова, украшенным золотыми акцентами и выразительной черной крышей. Интерьер этого седана также отличается изысканным дизайном.

В комплектацию Ultimate, цена которой составляет 3 499 900 российских рублей, входят панорамный люк, система помощи при смене полосы движения, климат-контроль с ароматическим диффузором и аудиосистема премиум-класса с 12 динамиками. Специальная версия Arrizo 8 Ultimate обеспечивает максимальную безопасность благодаря полному набору из 10 подушек безопасности.

Базовая модель Prestige: Доступное сочетание изысканности

Для покупателей, ищущих более доступный вариант, базовая модель Chery Arrizo 8 Prestige стоимостью 3 399 900 российских рублей предлагает привлекательную комплектацию.

Этот седан бизнес-класса, относимый Chery к D-сегменту, оснащен привлекательными двухцветными легкосплавными дисками, гладкими светодиодными фарами, противотуманными фарами и указателями поворота. Вариант Prestige включает такие передовые функции, как адаптивный круиз-контроль с автоматическим торможением и ассистент движения в пробках. Водитель получает преимущества от унифицированного кластера с двумя экранами с диагональю 24,6 дюйма. Аудиосистема базовой модели оснащена восемью динамиками.

Мощная производительность с безупречной эффективностью

Все модели Chery Arrizo 8 оснащаются мощным 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом, генерирующим 186 лошадиных сил и 275 Ньютон-метров крутящего момента. Этот двигатель работает в паре с семиступенчатой автоматизированной механической коробкой передач, обеспечивая плавное переключение передач и эффективную работу.

Разгоняясь от 0 до 100 километров в час всего за 8,9 секунды, Arrizo 8 достигает максимальной скорости 205 километров в час, обеспечивая плавное и захватывающее вождение.

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