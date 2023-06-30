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Jetour выходит на российский рынок с двумя кроссоверами

3:10
Авто

Jetour, новый китайский автомобильный бренд, дебютировал на российском рынке. Принадлежащий компании Chery, популярному бренду на современном российском рынке, Jetour позиционирует себя как отдельный бренд, ориентированный на автолюбителей, ищущих приключений. Первоначально бренд предлагает две модели, а именно кроссоверы Dashing и X90 Plus. Хотя обе модели оснащены двигателями с турбонаддувом, они не имеют полного привода. Ценовой диапазон этих новых китайских автомобилей варьируется от 2 339 900 до 3 689 900 российских рублей.

Jetour Dashing: бюджетный кроссовер

Jetour Dashing, более доступный вариант среди двух кроссоверов, — это модель 2022 года, которая конкурирует в том же классе, что и Toyota RAV4. В плане технологий он имеет сходство с Tiggo 7 Pro от Chery. Dashing предлагает два варианта двигателей с турбонаддувом: 1,5-литровый двигатель мощностью 147 лошадиных сил и 1,6-литровый двигатель мощностью 190 лошадиных сил. Он может работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Среди примечательных особенностей Jetour Dashing — светодиодные фары, 19-дюймовые легкосплавные диски, бесключевой доступ, подогрев передних сидений, климат-контроль с функцией ионизатора и многое другое. Цена Dashing варьируется от 2 339 900 до 3 039 900 российских рублей.

X90 Plus: флагманский кроссовер

X90 Plus, флагманский кроссовер Jetour, имеет общие технические характеристики с Chery Tiggo 8, а его длина составляет около пяти метров. Он предлагает два варианта двигателя: 1,6-литровый двигатель мощностью 190 лошадиных сил и 2,0-литровый двигатель мощностью 244 лошадиных сил. Оба двигателя работают в паре с коробкой передач с двойным сцеплением.

X90 Plus отличается интерьером с использованием материалов премиум-класса, панорамным люком, 20-дюймовыми легкосплавными дисками, системой камер 360 градусов, а также полезным "зимним пакетом", разработанным для российских условий. Зимний пакет включает в себя подогрев руля, форсунок стеклоомывателя, передних и задних стекол, а также всех сидений. Стоит отметить, что текущая версия предлагает только пять мест, хотя в Китае доступен семиместный вариант. Цена X90 Plus варьируется от 3 249 900 до 3 689 900 российских рублей.

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НОВЫЙ КРОССОВЕР. Конкурент Geely Monjaro Джили Монджаро. Jetour. Жетур
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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