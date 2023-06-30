Появился первый претендент на вакантный завод BMW в России

1:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайский производитель автомобилей BAIC выразил заинтересованность в приобретении завода "Автотор" в Калининграде, Россия. Первоначально завод предназначался для локализованной сборки нескольких моделей BMW. Однако из-за санкций, введенных Европейским союзом, и решения BMW уйти с российского рынка, завод остался неиспользуемым. Теперь отечественная компания "Автотор" демонстрирует объект потенциальным новым автопроизводителям, заинтересованным в создании здесь своего производства. Одним из таких потенциальных партнеров является компания BAIC.

Валерий Горбунов, председатель совета директоров "Автотора", сообщил, что помимо BAIC интерес к предприятию проявили еще несколько иностранных автопроизводителей.

Завод простаивает с марта прошлого года. Согласно первоначальному контракту между "Автотором" и BMW, локализованная сборка наиболее популярных в России моделей BMW должна была начаться в Калининграде 15 марта 2022 года. Это включало производство кроссоверов X5, X6 и X7, а также 5-й серии.

По словам представителей завода, предполагаемая производственная мощность предприятия составляет не менее 50 000 автомобилей в год. Однако в прошлом году российская компания не смогла полностью установить все оборудование в отведенных BMW помещениях. Например, сварочное оборудование осталось на "Автоторе".

Впервые о планах совместного производства "Автотора" и BAIC в России было объявлено в конце мая этого года (2023 год). Сообщалось, что к концу года обе компании совместно начнут сборку пяти моделей в России.

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