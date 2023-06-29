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В России начинается дефицит моторных масел

2:19
Авто

Национальный автомобильный союз (НАС) в России недавно обратил внимание на нехватку моторных масел для автомобилей в стране. Дефицит в основном обусловлен отсутствием присадок и компонентов, необходимых для производства автомобильных смазочных материалов. Пытаясь решить эту проблему, представители НАУ написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с изложением возможных решений. В данной статье рассматриваются подробности дефицита нефти и предлагаемые меры по смягчению кризиса.

В России начинается дефицит моторных масел
Фото: https://i.siteapi.org/

Масштабы дефицита

По оценкам экспертов, примерно 60 процентов всех присадок, используемых при производстве моторных масел, импортировались в Россию. В некоторых случаях зависимость от импорта по отдельным компонентам достигала 90 процентов. Дефицит особенно ярко выражен в поставках эфиров, сложных эфиров и полиальфаолефинов, которые имеют решающее значение для производства синтетических смазочных материалов, используемых в большегрузных автомобилях. Несмотря на изучение альтернативных маршрутов поставок, логистические проблемы сохраняются, препятствуя реализации этих вариантов.

Предлагаемые решения

Чтобы уменьшить дефицит и поддержать нефтяную промышленность, НАУ предложил несколько рекомендаций. Во-первых, они предлагают освободить нефтеперерабатывающие предприятия от налогов на прибыль.

Эта мера направлена на стимулирование роста производства и обеспечение доступности моторных масел. Во-вторых, НАУ предлагает ввести дополнительные субсидии для поддержки нефтехимического сектора. Однако подчеркивается, что эти стимулы должны выделяться только тем компаниям, которые могут гарантировать производство масел в необходимых объемах.

Возрождение производственных мощностей

В конце марта на бывшем заводе Total успешно возобновилось производство моторных масел. Первоначально специалисты ставили перед собой цель произвести 1,5 миллиона литров продукции.

Это возобновление производства является шагом в правильном направлении, поскольку способствует удовлетворению растущего спроса на смазочные материалы в России.

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Какое масло теперь лить в мотор ВМЕСТО ушедших из России Shell, Castrol, Mobil 1 и других?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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