Белорусские чиновники пересядут на автомобили "БелДжи"

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, обязывающий государственные органы и организации закупать автомобили на местном автомобильном заводе "БелДжи". Этот шаг направлен на поддержку отечественного производства и укрепление практики государственных закупок. Указ направлен на различные организации, включая корпорации, банки, сельскохозяйственные предприятия и другие организации, в которых доля государства превышает 50 процентов.

Исключения и особые условия

В указе также предусмотрены исключения, учитывающие уникальные требования и задачи некоторых учреждений. Службе безопасности президента, органам безопасности, органам финансовых расследований и Комитету государственного контроля будет разрешено приобретать транспортные средства иностранного производства, но такие приобретения должны быть одобрены Советом безопасности Беларуси.

Кроме того, сельскохозяйственные и лесохозяйственные организации, а также организации, получившие разрешение Президента Республики, смогут приобретать иностранные транспортные средства без получения дополнительных разрешений.

Ценовое регулирование и ограничения по позициям

Указ устанавливает максимальные пределы цен в зависимости от иерархических позиций в государственных организациях. Для высших должностных лиц предельная цена составит около 3,6 млн. белорусских рублей по курсу, установленному Национальным банком Беларуси. Для депутатов — 2,3 миллиона рублей, для руководителей исполкомов городов и поселков — 1,54 миллиона рублей.

Расширение производства и национальный проект электромобилей

В 2023 году "БелДжи", которая производит китайские автомобили Geely, планирует значительно увеличить свои производственные мощности до 60 000 автомобилей. Эта амбициозная цель соответствует директиве президента Лукашенко. Кроме того, компания намерена разработать "национальный" белорусский электромобиль на базе кроссовера Coolray.

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