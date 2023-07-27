Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Запорожье уничтожены боевики элитного подразделения ВСУ
Тренер рассказал, почему российская спортсменка расплакалась на ЧМ после поступка украинки
Госдепартамент США "не слышал" о том, что журналист Журавлёв погиб от кассетных бомб
Российская туристка нашла дешёвый способ попасть в Европу
Дипломаты из посольства Китая посетили Московский зоопарк
"АвтоВАЗ" вышел на чистую прибыль по итогам первого полугодия
Эксперты прояснили ситуацию с пожарами в Турции
NJCar: граждан РФ предупредили об ответственности за езду на автомобилях с плёнкой на фарах
Моторист рассказал о простом методе проверки двигателя автомобиля с помощью маслозаливной горловины

Ford Mustang GT4 превращает "тёмную лошадку" в гоночную

2:38
Авто

После недавнего редизайна Ford Mustang 2024 года готов представить свой аналог гоночного автомобиля GT4. Несмотря на свежий внешний вид и другой двигатель, фундаментальная концепция остается неизменной. Ford Performance и Multimatic сотрудничают, чтобы превратить самую "горячую" версию Mustang в грозную гоночную машину.

Ранее Mustang GT4 черпал вдохновение у Shelby GT350, заимствуя его базовый кузов и используя вариант 5,2-литрового двигателя V8 Voodoo, оснащенного коленчатым валом с плоской плоскостью.

Однако для новой модели GT4 Ford черпает вдохновение у "тёмной лошадки". В дополнение к кузову этого мощного Mustang, он также использует чуть менее экзотическую версию двигателя: 5,0-литровый V8 Coyote.

В то время как Ford Performance занимается сборкой двигателя, весь автомобиль был тщательно изготовлен компанией Multimatic, известной своими амортизаторами с золотниковым клапаном, которые используются как в гоночных, так и в дорожных автомобилях. Хотя Mustang GT4 может похвастаться этими исключительными амортизаторами, он подвергся множеству других модификаций.

Кузов украшен композитными панелями из натурального волокна и получил агрессивные аэродинамические улучшения, включая массивное заднее крыло. В салоне установлены каркас, гоночное сиденье, ремни безопасности и другие средства безопасности. Кроме того, двигатель работает в паре с секвентальной коробкой передач Holinger.

Mustang GT4 должен поступить в продажу в следующем году и начать участвовать в гонках. Он будет допущен к участию в гонках класса SRO GT4, которые проводятся в различных гоночных сериях по всему миру. Это означает, что он будет соревноваться с различными автомобилями класса GT4, включая Toyota Supra и Nissan Z.

К сожалению, похоже, что Camaro GT4. R больше не будет претендовать на победу, поскольку GM, похоже, прекратил свое участие и поддержку этих автомобилей. Хотя цены на Mustang GT4 не были раскрыты, компания Multimatic, несомненно, поможет вам определить цену, которая соответствует вашим требованиям. Однако важно отметить, что Mustang GT4 предназначен исключительно для трека и не является уличным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

2024 Mustang GT4 | Bred to Race | Ford Performance
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Полянский: Россия не примет участие в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.

Россия не будет участвовать в заседании СБ ООН по зерновой сделке
Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в России в октябре 2023 года
"Это неизбежно": аналитик оценил вероятность второй волны мобилизации в РФ
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
Контроль над хроническим воспалением — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Под Черкассами уничтожены наёмники из Польши и США
Успела назвать имена: жуткое убийство под Пермью расследуют лучшие сотрудники СК
Что ждёт Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
Что ждёт Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
Последние материалы
В России падают оптовые цены на бензин. С чем это связано?
Имеет ли смысл покупать машину, поработавшую в каршеринге
Госдепартамент США "не слышал" о том, что журналист Журавлёв погиб от кассетных бомб
Российская туристка нашла дешёвый способ попасть в Европу
Дипломаты из посольства Китая посетили Московский зоопарк
"АвтоВАЗ" вышел на чистую прибыль по итогам первого полугодия
Эксперты прояснили ситуацию с пожарами в Турции
NJCar: граждан РФ предупредили об ответственности за езду на автомобилях с плёнкой на фарах
Моторист рассказал о простом методе проверки двигателя автомобиля с помощью маслозаливной горловины
19-летняя теннисистка из России прошла в полуфинал WTA-250 в Гамбурге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников