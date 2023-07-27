Ford Mustang GT4 превращает "тёмную лошадку" в гоночную

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После недавнего редизайна Ford Mustang 2024 года готов представить свой аналог гоночного автомобиля GT4. Несмотря на свежий внешний вид и другой двигатель, фундаментальная концепция остается неизменной. Ford Performance и Multimatic сотрудничают, чтобы превратить самую "горячую" версию Mustang в грозную гоночную машину.

Ранее Mustang GT4 черпал вдохновение у Shelby GT350, заимствуя его базовый кузов и используя вариант 5,2-литрового двигателя V8 Voodoo, оснащенного коленчатым валом с плоской плоскостью.

Однако для новой модели GT4 Ford черпает вдохновение у "тёмной лошадки". В дополнение к кузову этого мощного Mustang, он также использует чуть менее экзотическую версию двигателя: 5,0-литровый V8 Coyote.

В то время как Ford Performance занимается сборкой двигателя, весь автомобиль был тщательно изготовлен компанией Multimatic, известной своими амортизаторами с золотниковым клапаном, которые используются как в гоночных, так и в дорожных автомобилях. Хотя Mustang GT4 может похвастаться этими исключительными амортизаторами, он подвергся множеству других модификаций.

Кузов украшен композитными панелями из натурального волокна и получил агрессивные аэродинамические улучшения, включая массивное заднее крыло. В салоне установлены каркас, гоночное сиденье, ремни безопасности и другие средства безопасности. Кроме того, двигатель работает в паре с секвентальной коробкой передач Holinger.

Mustang GT4 должен поступить в продажу в следующем году и начать участвовать в гонках. Он будет допущен к участию в гонках класса SRO GT4, которые проводятся в различных гоночных сериях по всему миру. Это означает, что он будет соревноваться с различными автомобилями класса GT4, включая Toyota Supra и Nissan Z.

К сожалению, похоже, что Camaro GT4. R больше не будет претендовать на победу, поскольку GM, похоже, прекратил свое участие и поддержку этих автомобилей. Хотя цены на Mustang GT4 не были раскрыты, компания Multimatic, несомненно, поможет вам определить цену, которая соответствует вашим требованиям. Однако важно отметить, что Mustang GT4 предназначен исключительно для трека и не является уличным.

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