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BMW X1 M35i xDrive 2024 делает компактный CUV для энтузиастов еще лучше

4:45
Авто

Во время нашего первоначального знакомства с совершенно новым BMW X1 третьего поколения мы возлагали надежды на более надежный и спортивный вариант. Базовая модель xDrive28i безраздельно властвует во всем сегменте, обеспечивая чуть большую мощность и более острую управляемость, что, несомненно, заманчиво.

Поэтому мы с нетерпением ожидали появления BMW X1 M35i xDrive 2024 года выпуска, версии модели начального уровня M Performance. За счет усовершенствования двухлитрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом его мощность была увеличена с 241 лошадиной силы до впечатляющих 312 лошадиных сил, в то время как крутящий момент остается неизменным на уровне 295 фунт-фут.

Мощность плавно передается на все четыре колеса через одну и ту же семиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением, которая теперь оснащена подрулевыми переключателями для более увлекательного вождения. Примечательно, что добавление механического дифференциала с ограниченным скольжением улучшает сцепление с рулевой осью. BMW может похвастаться впечатляющим временем 0-100 с — 5,2 секунды, что на целую секунду быстрее, чем у его аналога xDrive28i.

Это новое спортивное транспортное средство привносит несколько заметных новшеств. Впервые модель M Performance с гордостью демонстрирует культовые четырехтактные трубы, которые обычно ассоциируются с полноценными автомобилями серии M. Кроме того, покупателям предлагается опция тормозов M Compound с четырехпоршневыми передними суппортами, захватывающими 15,2-дюймовый вентилируемый ротор, дополненный однопоршневым плавающим суппортом, установленным на 13-дюймовом роторе сзади.

Визуальные улучшения также очевидны, включая решетку радиатора в форме буквы "М", увеличенные воздухозаборники на передней панели, гладкие черные крышки зеркал, усиленные поворотные панели, новый спойлер на люке и включение четырех 3,1-дюймовых патрубков, заключенных в стильный диффузор.

Улучшенная управляемость обеспечивается стандартным спортивным рулевым управлением и адаптивной подвеской M. Включение функции M Sport Boost, достигаемой удержанием левой кнопки переключения передач минимум на одну секунду, активирует самые спортивные режимы во всех технологиях адаптивного шасси.

Перемещенный датчик проскальзывания колес сокращает время реакции системы контроля динамической устойчивости, что в конечном итоге повышает отзывчивость внедорожника. Стандартные 19-дюймовые диски из сплава M украшают экстерьер автомобиля, в то время как меню опций предлагает на выбор три 20-дюймовых варианта исполнения.

При входе внутрь пассажиров встречает обивка потолка антрацитового цвета, а приборная панель отделана алькантарой. Отделка из темного алюминия "hexacube" элегантно украшает различные части интерьера, подчеркивая его спортивный характер.

Водитель управляет автомобилем с помощью кожаного рулевого колеса M и набора педалей M, что усиливает атмосферу, ориентированную на производительность. Сиденья Sensatec, отделанные алькантарой, входят в стандартную комплектацию, обеспечивая как комфорт, так и стиль.

Изогнутый дисплей BMW в сочетании с головным дисплеем демонстрирует усовершенствованную систему iDrive 9 и отображает графику, специфичную для M. Примечательно, что стандартные технические функции включают навигацию, премиальный звук Harmon Kardon, Android Auto, Apple CarPlay и беспроводную зарядку.

При стартовой цене в 49 900 долларов, а также плате за доставку в пункт назначения в размере 995 долларов общая стоимость BMW X1 M35i xDrive 2024 года выпуска составляет 50 895 долларов без учета дополнительных опций, что на 10 800 долларов больше, чем у X1 xDrive28i. Ожидаемый запуск в Соединенных Штатах запланирован на октябрь этого года.

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The new BMW X1 M35i xDrive.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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