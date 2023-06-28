Ford Bronco отправляется на работу в Службу национальных парков

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На этой неделе компания Ford любезно предоставила национальному памятнику Бандельер автомобиль Ford Bronco 2023 года выпуска.

Этот совершенно новый "Wildland Firefighting Command Rig", доверенный Службе национальных парков, будет служить не просто блестящим зрелищем возле местного Starbucks. Собранная компанией Darley, известной модификацией различных автомобилей для различных целей — от некоммерческих организаций и школ до вооруженных сил и, естественно, служб быстрого реагирования, — эта машина, вдохновленная суровыми Пустошами и неуловимым снежным человеком, готова к действию.

Дэйв Риверс, бренд-менеджер компании Ford для энтузиастов, заявил: "На протяжении более века компания Ford активно участвует в поддержке усилий по ликвидации последствий пожаров и стихийных бедствий, предоставляя аварийный транспорт, электроэнергию и доставляя товары первой необходимости. Фонд Bronco Wild Fund возник благодаря нашей непоколебимой страсти к природе, и мы очень рады передать командную установку Bronco для борьбы с пожарами в дикой природе в Бандельер, чтобы сохранить этот национальный памятник для будущих поколений".

Ford подчеркивает историю государственной службы Bronco с момента его возрождения в 2020 году. В октябре того же года был представлен концепт Bronco + Filson Wildland Fire Rig.

В нем были представлены 50-галлоновый бак для воды, насос высокого давления и шланг, лопата, топоры, бензопила, каски, домкрат с высоким подъемом и капельный резак. Несмотря на впечатляющие размеры, то, что мы имеем сегодня перед собой, выходит за рамки простого набора инструментов пожарного; оно представляет собой сложный мобильный командный центр.

Wildland Firefighting Command Rig оснащен передовой государственной системой связи, которая включает в себя как спутниковую, так и наземную связь. Кроме того, в комплект входит собственный дрон, способный передавать видео в реальном времени на встроенный экран и планшет. Вдохновленная концепцией Fire Rig, эта машина может похвастаться изготовленной на заказ решеткой радиатора, установленной на заводе лебедкой Warn, колесами с буксами и багажником на крыше, украшенным световым баром, поисковыми и аварийными огнями, а также сиреной.

Дарли построит два Broncos, причем второй будет предназначен для пока нераскрытого "агентства по борьбе с пожарами в дикой природе". Оба автомобиля будут переданы в дар через фонд Bronco Wild Fund компании Ford, инициативу, направленную на обеспечение доступности, сохранения и ответственного управления общественными землями Америки. Официальная презентация Bronco Службе национальных парков состоится во время церемонии разрезания ленты в Национальном монументе Бандельер в среду.

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