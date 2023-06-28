Volvo переходит на порт NACS

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Volvo присоединилась к числу автопроизводителей, заключивших соглашение с Tesla, позволяющее ее нынешним и будущим электромобилям использовать сеть Supercharger. Наряду с Ford и GM, Volvo также объявила, что ее новые электромобили, начиная с 2025 года, будут оснащаться портом Североамериканского стандарта зарядки (NACS), который заменит порт Комбинированной системы зарядки (CCS).

Это событие делает Volvo первым европейским автопроизводителем, принявшим порт зарядки Tesla, предоставляющий доступ к более чем 12 000 зарядных станций Superchargers по всей территории США.

Volvo ожидает, что владельцы ее электромобилей смогут пользоваться зарядными устройствами Superchargers уже в первой половине 2024 года, используя адаптер. Кроме того, Volvo подтверждает, что электромобили с портом NACS будут по-прежнему совместимы с зарядными устройствами CCS через специальный адаптер, предоставленный компанией.

Хотя Volvo не упоминает об интеграции сети Supercharger в свою навигационную систему, которая в настоящее время использует Google Maps, она заверяет пользователей, что приложение Volvo Cars будет служить удобным инструментом для доступа к этой инфраструктуре.

С помощью приложения пользователи смогут находить зарядные станции, получать информацию об их наличии в режиме реального времени и производить оплату за сеансы зарядки.

Джим Роуэн, генеральный директор Volvo, заявил о стремлении компании содействовать переходу на электромобили к 2030 году.

Он заявил: "В рамках нашего пути к переходу на полностью электрические автомобили к 2030 году мы хотим сделать жизнь с электромобилем как можно проще. Одним из основных препятствий для перехода большего числа людей на электромобили — ключевого шага в повышении экологичности транспорта — является доступ к простой и удобной зарядной инфраструктуре. Сегодня, благодаря этому соглашению, мы делаем важный шаг к устранению этого препятствия для водителей Volvo в США, Канаде и Мексике".

Мы с нетерпением ждем дальнейших заявлений от автопроизводителей, которые пойдут по стопам Ford, GM и Volvo, прокладывая путь в будущее, где все больше компаний примут подобные решения.

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Ford to Use Tesla's Charge Port! But NACS Adoption is NOT the BIG NEWS!