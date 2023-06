Your browser does not support the audio element.

Volvo присоединилась к числу автопроизводителей, заключивших соглашение с Tesla, позволяющее ее нынешним и будущим электромобилям использовать сеть Supercharger. Наряду с Ford и GM, Volvo также объявила, что ее новые электромобили, начиная с 2025 года, будут оснащаться портом Североамериканского стандарта зарядки (NACS), который заменит порт Комбинированной системы зарядки (CCS).

Это событие делает Volvo первым европейским автопроизводителем, принявшим порт зарядки Tesla, предоставляющий доступ к более чем 12 000 зарядных станций Superchargers по всей территории США.

Хотя Volvo не упоминает об интеграции сети Supercharger в свою навигационную систему, которая в настоящее время использует Google Maps, она заверяет пользователей, что приложение Volvo Cars будет служить удобным инструментом для доступа к этой инфраструктуре.

С помощью приложения пользователи смогут находить зарядные станции, получать информацию об их наличии в режиме реального времени и производить оплату за сеансы зарядки.

Джим Роуэн, генеральный директор Volvo, заявил о стремлении компании содействовать переходу на электромобили к 2030 году.

Мы с нетерпением ждем дальнейших заявлений от автопроизводителей, которые пойдут по стопам Ford, GM и Volvo, прокладывая путь в будущее, где все больше компаний примут подобные решения.

