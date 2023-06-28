Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кириенко посетил позиции 114-й бригады на авдеевском направлении
Муфтий Чечни: идеология Запада узаконила войну с исламом
Названы продукты, которые нельзя сочетать с алкоголем
Кедми назвал танк ВС РФ, который оказался недосягаемым для НАТО и ВСУ в зоне СВО
Porsche France покажет специальный 911 на Le Mans Classic
Последний Dodge Challenger Demon 170 продается на аукционе за $700 000
Сивков: ждём повторения мятежа через два-три месяца
В Новороссийске обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны
BMW X1 M35i xDrive 2024 делает компактный CUV для энтузиастов еще лучше

Volvo переходит на порт NACS

2:31
Авто

Volvo присоединилась к числу автопроизводителей, заключивших соглашение с Tesla, позволяющее ее нынешним и будущим электромобилям использовать сеть Supercharger. Наряду с Ford и GM, Volvo также объявила, что ее новые электромобили, начиная с 2025 года, будут оснащаться портом Североамериканского стандарта зарядки (NACS), который заменит порт Комбинированной системы зарядки (CCS).

Это событие делает Volvo первым европейским автопроизводителем, принявшим порт зарядки Tesla, предоставляющий доступ к более чем 12 000 зарядных станций Superchargers по всей территории США.

Volvo ожидает, что владельцы ее электромобилей смогут пользоваться зарядными устройствами Superchargers уже в первой половине 2024 года, используя адаптер. Кроме того, Volvo подтверждает, что электромобили с портом NACS будут по-прежнему совместимы с зарядными устройствами CCS через специальный адаптер, предоставленный компанией.

Хотя Volvo не упоминает об интеграции сети Supercharger в свою навигационную систему, которая в настоящее время использует Google Maps, она заверяет пользователей, что приложение Volvo Cars будет служить удобным инструментом для доступа к этой инфраструктуре.

С помощью приложения пользователи смогут находить зарядные станции, получать информацию об их наличии в режиме реального времени и производить оплату за сеансы зарядки.

Джим Роуэн, генеральный директор Volvo, заявил о стремлении компании содействовать переходу на электромобили к 2030 году.

Он заявил: "В рамках нашего пути к переходу на полностью электрические автомобили к 2030 году мы хотим сделать жизнь с электромобилем как можно проще. Одним из основных препятствий для перехода большего числа людей на электромобили — ключевого шага в повышении экологичности транспорта — является доступ к простой и удобной зарядной инфраструктуре. Сегодня, благодаря этому соглашению, мы делаем важный шаг к устранению этого препятствия для водителей Volvo в США, Канаде и Мексике".

Мы с нетерпением ждем дальнейших заявлений от автопроизводителей, которые пойдут по стопам Ford, GM и Volvo, прокладывая путь в будущее, где все больше компаний примут подобные решения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ford to Use Tesla's Charge Port! But NACS Adoption is NOT the BIG NEWS!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Несжигаемый жир уже через месяц: врачи назвали продукты, от которых растёт живот

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о продуктах, которые способствуют набору веса.

Врачи назвали три продукта, от которых быстро растёт жир на животе
РИА Новости: охоту на жителей Москвы и Петербурга начали опасные животные
"Ухмыльнулся, увидев труп": на жителей Москвы и Петербурга начали охоту страшные животные
В США рассказали, как Россия может лишить Запад триллионов долларов
Обращение Путина к народу 26 июня подводит к мысли о необходимости кадровых перестановок
Бесценные православные святыни вывозятся на Запад Сергей Лебедев Геноцид белорусов в ВОВ сравним с еврейским Анжела Якубовская Кофе с молоком защищает организм от инфекций Анастасия Жукова
Марочко: ВСУ ударили по позициям ВС России под Соледаром химическими боеприпасами
В Краматорске накрыта большая группа офицеров ВСУ и наёмников
Жители Свердловской области начали получать повестки из военкоматов
Жители Свердловской области начали получать повестки из военкоматов
Последние материалы
Кириенко посетил позиции 114-й бригады на авдеевском направлении
Муфтий Чечни: идеология Запада узаконила войну с исламом
Отложенная смерть: значение удара по офицерам ВСУ и наёмникам в Краматорске
Названы продукты, которые нельзя сочетать с алкоголем
Кедми назвал танк ВС РФ, который оказался недосягаемым для НАТО и ВСУ в зоне СВО
Porsche France покажет специальный 911 на Le Mans Classic
Последний Dodge Challenger Demon 170 продается на аукционе за $700 000
Сивков: ждём повторения мятежа через два-три месяца
В Новороссийске обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны
BMW X1 M35i xDrive 2024 делает компактный CUV для энтузиастов еще лучше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников