Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Volvo переходит на порт NACS
США прокомментировали сожжение Корана в Швеции
Эксперт Шелищ объяснил, почему Минфин не разрешит бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности
Семь человек пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Новости электрификации: Автотор представит доступный электромобиль в России
Российские покупатели автомобилей тратят на подержанные автомобили 500 миллиардов рублей в месяц
В Ивановской области погиб экипаж самолёта Ил-22 при исполнении воинского долга 24 июня
Ограничение наценки на российские автомобили до 15 процентов может привести к снижению цен
Врач Арзамасцев рассказал про идеальную диету для борьбы с жиром на животе

Автодорога Москва-Казань откроется к концу года

2:54
Авто

Автодорога М-12 Москва-Казань будет открыта к концу этого года, что позволит улучшить транспортное сообщение для автомобилистов. При текущей готовности дороги около 70 процентов, Марат Хуснуллин, заместитель премьер-министра России, объявил на заседании консультативного совета "Автодора", что трасса М-12 будет введена в эксплуатацию от Москвы до Казани в 2023 году.

В этом году будут запущены два участка: участок до Арзамаса в Нижегородской области планируется открыть в сентябре, а участок до Казани — в декабре. Это значительное событие позволит сократить время в пути от Москвы до столицы Татарстана всего до шести с половиной часов по сравнению с 12-часовым путешествием.

К декабрю на трассе М-12 появится 16 многофункциональных сервисных зон (МСЗ), отвечающих потребностям автомобилистов. В этих зонах будут расположены заправочные станции, парковки, магазины, места для выгула собак и другие удобства. Строительство этих объектов было осуществлено на основе аукционов, проведенных государственной корпорацией по высоким стандартам. В настоящее время на 107 километрах трассы М-12 имеется только три сервисные зоны, но к 2024 году их число должно возрасти до 32.

Кроме того, в августе будет открыта транспортная развязка на 59-м километре трассы М-1 "Беларусь". До конца года будет завершена реконструкция моста через реку Северный Донец в Ростовской области на 930-м километре и участка между 777-м и 803-м километрами трассы М-4 "Дон". Также состоится запуск движения на первом комплексе обхода Твери на трассе М-11 "Нева", обеспечивающем выход на Ярославское шоссе, Золотое кольцо России и город Бежецк.

Строительство трассы М-12 Москва-Казань началось в 2018 году. При общей протяженности около 800 километров, в том числе 142 километра по территории Татарстана, эта трасса впоследствии будет продлена до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. В будущем планируется продлить ее до Владивостока, соединив с Китаем и Монголией. Президент Владимир Путин объявил об этих планах в феврале 2023 года.

Максимальная скорость движения по четырехполосной трассе М-12 составит 120 километров в час, при этом она может стать первой дорогой в России, где в будущем будет введено ограничение скорости в 150 километров в час.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

М-12. Ход строительства моста через Волгу
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Несжигаемый жир уже через месяц: врачи назвали продукты, от которых растёт живот

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о продуктах, которые способствуют набору веса.

Врачи назвали три продукта, от которых быстро растёт жир на животе
РИА Новости: охоту на жителей Москвы и Петербурга начали опасные животные
"Ухмыльнулся, увидев труп": на жителей Москвы и Петербурга начали охоту страшные животные
В США рассказали, как Россия может лишить Запад триллионов долларов
Обращение Путина к народу 26 июня подводит к мысли о необходимости кадровых перестановок
Бесценные православные святыни вывозятся на Запад Сергей Лебедев Геноцид белорусов в ВОВ сравним с еврейским Анжела Якубовская Кофе с молоком защищает организм от инфекций Анастасия Жукова
Марочко: ВСУ ударили по позициям ВС России под Соледаром химическими боеприпасами
В Краматорске накрыта большая группа офицеров ВСУ и наёмников
Жители Свердловской области начали получать повестки из военкоматов
Жители Свердловской области начали получать повестки из военкоматов
Последние материалы
Семь человек пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Новости электрификации: Автотор представит доступный электромобиль в России
Российские покупатели автомобилей тратят на подержанные автомобили 500 миллиардов рублей в месяц
В Ивановской области погиб экипаж самолёта Ил-22 при исполнении воинского долга 24 июня
Ограничение наценки на российские автомобили до 15 процентов может привести к снижению цен
Врач Арзамасцев рассказал про идеальную диету для борьбы с жиром на животе
Зурабишвили: бесконтрольный въезд россиян в Грузию может обернуться угрозой
Самоуправляемые такси Яндекса проходят испытания в Сербии
Главком ВСУ и глава Комитета начштабов ВС США в третий раз за пять дней проводят телефонный разговор
"Сразу огребу" — Чулпан Хаматова высказалась о возможности вернуться в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников