Автодорога Москва-Казань откроется к концу года

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Автодорога М-12 Москва-Казань будет открыта к концу этого года, что позволит улучшить транспортное сообщение для автомобилистов. При текущей готовности дороги около 70 процентов, Марат Хуснуллин, заместитель премьер-министра России, объявил на заседании консультативного совета "Автодора", что трасса М-12 будет введена в эксплуатацию от Москвы до Казани в 2023 году.

В этом году будут запущены два участка: участок до Арзамаса в Нижегородской области планируется открыть в сентябре, а участок до Казани — в декабре. Это значительное событие позволит сократить время в пути от Москвы до столицы Татарстана всего до шести с половиной часов по сравнению с 12-часовым путешествием.

К декабрю на трассе М-12 появится 16 многофункциональных сервисных зон (МСЗ), отвечающих потребностям автомобилистов. В этих зонах будут расположены заправочные станции, парковки, магазины, места для выгула собак и другие удобства. Строительство этих объектов было осуществлено на основе аукционов, проведенных государственной корпорацией по высоким стандартам. В настоящее время на 107 километрах трассы М-12 имеется только три сервисные зоны, но к 2024 году их число должно возрасти до 32.

Кроме того, в августе будет открыта транспортная развязка на 59-м километре трассы М-1 "Беларусь". До конца года будет завершена реконструкция моста через реку Северный Донец в Ростовской области на 930-м километре и участка между 777-м и 803-м километрами трассы М-4 "Дон". Также состоится запуск движения на первом комплексе обхода Твери на трассе М-11 "Нева", обеспечивающем выход на Ярославское шоссе, Золотое кольцо России и город Бежецк.

Строительство трассы М-12 Москва-Казань началось в 2018 году. При общей протяженности около 800 километров, в том числе 142 километра по территории Татарстана, эта трасса впоследствии будет продлена до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. В будущем планируется продлить ее до Владивостока, соединив с Китаем и Монголией. Президент Владимир Путин объявил об этих планах в феврале 2023 года.

Максимальная скорость движения по четырехполосной трассе М-12 составит 120 километров в час, при этом она может стать первой дорогой в России, где в будущем будет введено ограничение скорости в 150 километров в час.

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М-12. Ход строительства моста через Волгу