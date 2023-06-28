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Новости электрификации: Автотор представит доступный электромобиль в России

2:33
Авто

Известный российский производитель автомобилей "Автотор" намерен произвести революцию на рынке, выпустив собственный доступный электромобиль (EV). В отличие от предыдущих совместных проектов, этот электромобиль будет отечественным шедевром, полностью локализованным в России. Компания намерена обслуживать широкий круг потребителей, включая молодежь, фирмы совместного использования автомобилей, службы доставки, социальные учреждения и муниципальные службы. Кроме того, планируется разработать версию, специально предназначенную для людей с ограниченной подвижностью.

Создание условий для отечественных электромобилей

Чтобы облегчить производство отечественного компактного электромобиля, "Автотор" создаст специализированный производственный комплекс с объемом инвестиций около 3,97 миллиарда рублей. Ожидается, что производство начнет работу в 2024 году и будет выпускать до 50 000 электромобилей в год.

В дополнение к этому важному начинанию "Автотор" также строит завод по производству электродвигателей, инвестиции в который составят 8,9 миллиарда рублей. Производственная мощность этого предприятия составит 60 000 электродвигателей в год, а начало его работы запланировано на 2024 год.

Прогресс и планы на будущее

Год назад сообщалось, что пилотная партия электромобилей "Автотора" будет представлена уже в 2023 году. Кроме того, к концу этого года компания планировала создать зарядные станции, а к 2025 году расширить модельный ряд и локализовать комплектующие. К концу десятилетия они нацелились ускорить темпы сборки. Партнером, ответственным за тяговые батареи, была названа известная компания "Ренера", входящая в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ".

Позднее сотрудникам "Автотора" был дан взгляд в будущее: им показали городской автомобиль на аккумуляторах под кодовым названием "Янтарь". Руководство раскрыло некоторые предварительные варианты дизайна, выделив такие ключевые аспекты, как рама из алюминиево-магниевого сплава и легкий корпус, состоящий из полипропилена и поликарбоната. Ожидается, что только батарея составит около 37% от общей стоимости автомобиля.

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Этот БРЕНД АВТОТОР запустил В ПРОИЗВОДСТВО | ВСЕ очень ПЛОХО...
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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