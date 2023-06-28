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Российские покупатели автомобилей тратят на подержанные автомобили 500 миллиардов рублей в месяц

4:40
Авто

В условиях заметного роста покупательной способности российские покупатели автомобилей потратили ошеломляющие 500 миллиардов рублей на подержанные автомобили в течение одного месяца. Это значительное увеличение расходов представляет собой почти двукратный рост по сравнению с маем 2022 года. Выводы, основанные на совместном исследовании, проведенном "Открытием Авто", "Автостатом" и исследованием рынка легковых автомобилей, подчеркивают растущую популярность вторичного автомобильного рынка в России. В этой статье рассматриваются движущие факторы, стоящие за этим всплеском, и дается представление о предпочтениях и тенденциях, наблюдаемых в российском автомобильном секторе.

Растущие расходы и рост рынка

Данные показывают, что в мае граждане России потратили на подержанные автомобили 487,3 миллиарда рублей. Эта сумма представляет собой увеличение расходов на 85% по сравнению с маем 2022 года. Резкий рост расходов можно объяснить как ростом цен на автомобили, так и общим оживлением автомобильного рынка в мае 2023 года. Примечательно, что количество приобретенных за этот период подержанных автомобилей достигло 501,9 тыс. единиц, что на 54% больше по сравнению с предыдущим годом.

Предпочтение отдается более старым транспортным средствам

Большая часть расходов была направлена на приобретение более старых транспортных средств, особенно тех, которым исполнилось десять лет или больше. Российские потребители потратили на автомобили этой возрастной группы 182,8 миллиарда рублей, что вдвое превышает сумму, потраченную в мае 2022 года. Следовательно, доля старых автомобилей в финансовых возможностях вторичного рынка увеличилась с 34,7% до 37,5%.

Снижение спроса на новые автомобили

И наоборот, спрос на относительно новые автомобили снизился. В мае 2023 года расходы на эти транспортные средства составили 150,5 млрд рублей, что составляет 30,9% от общего объема расходов. Хотя общие расходы были выше по сравнению с предыдущим годом (100,9 млрд рублей), доля новых автомобилей значительно снизилась — до 38,2%.

Значительные расходы на автомобили возрастом от 5 до 9 лет

Значительная часть расходов, составившая 154,1 млрд рублей, была выделена на автомобили в возрасте от пяти до девяти лет, что составляет 31,6% от общего объема расходов. Этот показатель указывает на рост по сравнению с 27,1% в предыдущем году.

Предпочтение отдается европейским и японским автомобилям

Европейские автомобили стали самым популярным выбором в России: было приобретено 118,5 тыс. единиц на общую сумму 177,6 млрд рублей. За ними вплотную последовали японские автомобили: было продано 149 тысяч единиц на сумму 165,8 миллиарда рублей. Третью позицию заняли отечественные автомобили — было продано 116,5 тыс. единиц на общую сумму 35,3 млрд рублей.

Предпочтения в сегменте и популярные модели

Почти половина от общего объема расходов пришлась на кроссоверы и внедорожники. Российские покупатели приобрели 128 тысяч единиц этих транспортных средств на сумму 230,9 миллиарда рублей. Кроме того, модели В-класса значительно набрали популярность: было продано 168 тысяч единиц, что составило 72,7 миллиарда рублей. Модели из категорий C- и D-классов также показали хорошие результаты: объем продаж превысил 50 миллиардов рублей, а доля рынка составила более 10%.

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Это НИКОГДА не расскажет дилер про КИТАЙСКИЕ автомобили!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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