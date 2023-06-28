Ограничение наценки на российские автомобили до 15 процентов может привести к снижению цен

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В попытке стабилизировать российский автомобильный рынок есть предложение ограничить наценку на автомобили отечественного производства. Дилерам будет запрещено добавлять более 15 процентов к стоимости этих автомобилей. Национальный союз защиты прав потребителей (НСПП) обратился с этой идеей к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщают "Известия". Нынешнее свободное ценообразование, практикуемое автосалонами, привело к значительному отклонению от предложенной производителем розничной цены, что негативно сказалось на автомобильном рынке и отрасли в целом.

Рост стоимости российских автомобилей

По сравнению с предыдущим годом средневзвешенная стоимость автомобилей в России увеличилась на 7 процентов в 2020 году, на 18 процентов в 2021 году и еще на 20 процентов в 2022 году. Только в первом квартале 2023 года автомобили подорожали в среднем на 11 процентов, как сообщает НУЦРП.

Такая ситуация частично объясняется искусственным раздуванием цен участниками рынка. Среди других факторов — недостоверная реклама, содержащая ложную информацию о ценах, высокие процентные ставки по автокредитам (более 20 процентов годовых), а также навязывание дилерскими центрами дополнительных услуг.

Преимущества установления максимально допустимых цен

NUCRP считает, что установление максимально допустимых цен на автомобили российского производства поможет навести порядок на рынке и в конечном итоге снизить затраты потребителей. По данным Росстата, в мае 2023 года конечная цена автомобиля отечественного производства составила 944,6 тысячи рублей, что на 4 процента ниже по сравнению с маем 2022 года.

Министерство промышленности и торговли поддерживает меры, направленные на сдерживание цен. Крупнейший российский автопроизводитель, АвтоВАЗ, пообещал тщательно следить за дилерскими центрами и вводить жесткие санкции за наценки. Кроме того, АвтоВАЗ потребовал от дилеров убрать из салонов автомобили с предустановленными "допами".

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