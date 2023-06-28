Самоуправляемые такси Яндекса проходят испытания в Сербии

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Яндекс, российская транснациональная корпорация, начала тестирование своих самоуправляемых автомобилей в Сербии. Испытания автономных автомобилей проходят в районе Нового Белграда. Как сообщает ТАСС, за испытаниями следит группа "Самоуправление", дочерняя компания "Яндекса", которая после реструктуризации будет создана как независимая компания. Между тем, у "Яндекса" уже есть офис в Белграде, и он собирается открыть второй в том же месте предстоящей осенью.

Яндекс начал испытания самодвижущихся автомобилей шесть лет назад. В 2018 году компания запустила свои автономные автомобили в Иннополисе (Республика Татарстан) и Москве. Летом 2019 года офис по разработке самодвижущихся автомобилей был открыт в Израиле, а в 2020 году — еще один в Мичигане (США). Однако в марте 2022 года испытания в США были временно остановлены, и появились сообщения об увольнениях в местном отделении "Яндекса".

Согласно последней информации, подтвержденной представителями компании, международное подразделение Яндекса, Self-Driving Group, станет независимой структурой. Она уже приступила к тестированию автономных автомобилей в Белграде.

В июне этого года Яндекс представил пилотный проект автономных такси в одном из районов Москвы, Ясенево. Сервис работает с 7 утра до 1 часа ночи и доступен для взрослых пассажиров. Стоимость проезда остается фиксированной — 100 рублей, независимо от места высадки. Опытный водитель-испытатель сопровождает пассажира в такси для обеспечения безопасности на протяжении всей поездки.

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