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Технические характеристики Lotus Eletre, цены и другие подробности для европейского старта продаж

5:01
Авто

В прошлом году компания Lotus поразила автомобильный мир грандиозным представлением Eletre. В то время как тогда нам было предоставлено достаточно информации, уважаемый британский производитель спортивных автомобилей решил сегодня предоставить нам еще больше подробностей относительно технических характеристик и ценообразования.

Начнем с того, что как базовая модель, так и вариант S будут оснащены электродвигателями на передней и задней осях, обеспечивающими впечатляющую суммарную мощность в 603 лошадиные силы и 524 фунт-фут крутящего момента. По прогнозам Lotus, эта мощность разгонит Eletre с 0 до 100 километров в час всего за 4,5 секунды, а максимальная скорость составит 160 миль в час. Предполагаемый запас хода, согласно циклу WLTP, для этих версий составляет 373 мили; однако ожидается, что он уменьшится, как только будут обнародованы оценки EPA.

С другой стороны, Eletre R выводит производительность на совершенно новый уровень. Его сдвоенные электродвигатели генерируют поразительную суммарную мощность в 905 лошадиных сил и 726 фунт-фут крутящего момента. Однако повышенная производительность варианта R объясняется не только его более мощными двигателями.

В отличие от базовых моделей, в которых используется односкоростная коробка передач, Eletre R использует двухскоростную коробку передач для заднего электродвигателя и односкоростную коробку передач для передней оси. В Lotus объясняют, что такая конфигурация позволяет им оптимизировать автомобиль для достижения идеальных стартовых характеристик и увеличения дальности полета на более высоких скоростях.

Сами смены выполняются автоматически. Вариант R может похвастаться удивительно быстрым временем разгона от 0 до 100 километров в час, составляющим всего 2,95 секунды, и немного более высокой максимальной скоростью — 265 километров в час. Несмотря на включение двухступенчатой коробки передач, запас хода значительно сокращается, составляя всего 304 мили, исходя из оптимистичного цикла WLTP.

Кроме того, сегодня стало известно, что все версии внедорожника Eletre будут оснащены литий-ионным аккумулятором емкостью 112 кВт*ч. Компания Lotus утверждает, что этот аккумулятор можно заряжать с максимальной мощностью 350 кВт с помощью мощного зарядного устройства постоянного тока fast charger, обеспечивающего быструю зарядку на 10-80% всего за 20 минут.

Кроме того, максимальная мощность зарядки от сети переменного тока достигает 22 кВт, что позволяет полностью зарядить домашнее зарядное устройство от 0 до 100% в течение удобного шестичасового периода.

Наконец, давайте обсудим снаряженную массу. Если вы выберете базовую модель без каких-либо дополнительных опций, Eletre может весить всего 5 489 фунтов. Однако следует отметить, что Eletre R еще тяжелее, его вес составляет 5820 фунтов. Электромобили по своей сути имеют значительный вес, но не следует забывать, что Eletre — это, по сути, внедорожник класса люкс, предназначенный для тех же целей, что и знаменитые аналоги, такие как Porsche Cayenne или Aston Martin DBX.

Чтобы получить исчерпывающее представление обо всех ультрасовременных функциях и роскошных удобствах, которые он может предложить, вы можете ознакомиться с нашим оригинальным обзорным постом здесь.

Что касается цен в Европе, то они были обнародованы: базовая модель начинается с 89 500 фунтов стерлингов. После пересчета из британских фунтов стерлингов в доллары США эта сумма составляет приблизительно 115 000 долларов. Естественно, цены будут значительно варьироваться в зависимости от европейских стран и Соединенных Штатов, поэтому было бы неразумно делать какие-либо конкретные выводы, основываясь только на этой цифре.

Для тех, кто проживает в Великобритании и хочет приобрести высокопроизводительный Eletre R, будьте готовы расстаться со 120 000 фунтов стерлингов. Компания Lotus объявила, что Eletre теперь доступен для заказа в Великобритании и Европе, а поставки планируется начать в конце лета. О доступности автомобиля на других рынках будет объявлено позднее.

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Новый 900-сильный Lotus Eletre R SUV: проверили РАЗГОН до 1/4 мили
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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