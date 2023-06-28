Как и для чего чересчур хитрые автоэксперты промывают бензиновый двигатель керосином

3:09 Your browser does not support the audio element. Авто

О полезных свойствах керосина ходит множество легенд. Одним из них является его способность смывать и очищать стойкие пятна. По мнению опытных автомобильных экспертов и завсегдатаев гаражей, керосин без особых усилий удаляет отложения, наросты и шлам с поверхностей двигателя. Вот почему наши отцы и деды использовали его в качестве средства для очистки двигателей своих "Жигулей", "Москвичей", "Ижей", "Побед" и "Запорожцев". Но как это происходит в современном мире?

Действительно, керосин использовался в прошлом. И продолжает использоваться сегодня. Это недорогое чистящее средство растворяет и смывает стойкие пятна. Однако его следует применять для очистки деталей двигателя в разобранном состоянии. Кроме того, все растворённые загрязнения необходимо удалять с поверхностей вручную. Но что произошло бы, если бы керосин действительно был залит в бензиновый двигатель?

Растворяющие свойства керосина могут сработать не в пользу автовладельцев, которые решатся на такой эксперимент. Отложения, шлам и другие примеси могут начать отделяться большими кусками, что приведет к засорению масляных каналов. В таком случае двигатель может пострадать от нехватки масла и всех вытекающих из этого последствий.

Резиновые и пластмассовые компоненты системы смазки также оказались бы в опасности — они могли бы просто разрушиться. Существует риск образования царапин на стенках цилиндра и повреждения подшипников и поршневых колец.

Использование керосина для очистки также не рекомендуется для сильно изношенных двигателей. Его низкая вязкость привела бы к незащищённому контакту между металлическими поверхностями, что в конечном итоге привело бы к заклиниванию двигателя.

Чтобы не сокращать срок службы высокотехнологичных двигателей с турбонаддувом, их никогда не следует промывать керосином, особенно таким варварским способом — заливая его в двигатель. Если вы действительно хотите поддерживать свой двигатель в хорошем состоянии, правильным подходом будет использование специально рекомендованных продуктов и следование инструкциям, предоставляемым производителями автомобилей и их дилерами.

На самом деле, лучше, чтобы такие задачи выполнялись в авторизованных сервисных центрах, чтобы в случае возникновения каких-либо проблем вы могли обратиться за компенсацией к поставщику услуг, размахивая квитанцией и заказом на выполнение работ.

Но, честно говоря, идея промывать двигатель довольно сомнительна. Современные масла, при условии, что они оригинальные, обладают всеми необходимыми свойствами: смазкой, защитой, очисткой, охлаждением… Если вы регулярно меняете масло и позволяете двигателю работать на полную мощность хотя бы пару раз в неделю, вместо того чтобы застревать в пробках, на нём не будет грязи, шлама или других отложений, которые требовали бы таких радикальных методов очистки.

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