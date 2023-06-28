Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Певец Шарлот сжёг на камеру российский паспорт и оказался в ловушке в аэропорту Еревана
Какие ягоды можно выращивать в подвесных корзинах
Под Новосибирском жителей уже месяц терроризируют канадские волки
Шахназаров объяснил, кто позволил противнице СВО Арбениной выступить в Ростове
В Киеве встревожены увеличением численности психбольных украинцев
Мошенники с Украины обманывают одиноких мужчин из ХМАО в приложениях для знакомств
Глава Татарстана Минниханов посетил новую казанскую мечеть для праздничного намаза
Кардиолог рассказал о вреде пива
В Ростове-на-Дону прошёл концерт Арбениной, несмотря на критику СВО: был полный зал

Как и для чего чересчур хитрые автоэксперты промывают бензиновый двигатель керосином

3:09
Авто

О полезных свойствах керосина ходит множество легенд. Одним из них является его способность смывать и очищать стойкие пятна. По мнению опытных автомобильных экспертов и завсегдатаев гаражей, керосин без особых усилий удаляет отложения, наросты и шлам с поверхностей двигателя. Вот почему наши отцы и деды использовали его в качестве средства для очистки двигателей своих "Жигулей", "Москвичей", "Ижей", "Побед" и "Запорожцев". Но как это происходит в современном мире?

Действительно, керосин использовался в прошлом. И продолжает использоваться сегодня. Это недорогое чистящее средство растворяет и смывает стойкие пятна. Однако его следует применять для очистки деталей двигателя в разобранном состоянии. Кроме того, все растворённые загрязнения необходимо удалять с поверхностей вручную. Но что произошло бы, если бы керосин действительно был залит в бензиновый двигатель?

Растворяющие свойства керосина могут сработать не в пользу автовладельцев, которые решатся на такой эксперимент. Отложения, шлам и другие примеси могут начать отделяться большими кусками, что приведет к засорению масляных каналов. В таком случае двигатель может пострадать от нехватки масла и всех вытекающих из этого последствий.

Резиновые и пластмассовые компоненты системы смазки также оказались бы в опасности — они могли бы просто разрушиться. Существует риск образования царапин на стенках цилиндра и повреждения подшипников и поршневых колец.

Использование керосина для очистки также не рекомендуется для сильно изношенных двигателей. Его низкая вязкость привела бы к незащищённому контакту между металлическими поверхностями, что в конечном итоге привело бы к заклиниванию двигателя.

Чтобы не сокращать срок службы высокотехнологичных двигателей с турбонаддувом, их никогда не следует промывать керосином, особенно таким варварским способом — заливая его в двигатель. Если вы действительно хотите поддерживать свой двигатель в хорошем состоянии, правильным подходом будет использование специально рекомендованных продуктов и следование инструкциям, предоставляемым производителями автомобилей и их дилерами.

На самом деле, лучше, чтобы такие задачи выполнялись в авторизованных сервисных центрах, чтобы в случае возникновения каких-либо проблем вы могли обратиться за компенсацией к поставщику услуг, размахивая квитанцией и заказом на выполнение работ.

Но, честно говоря, идея промывать двигатель довольно сомнительна. Современные масла, при условии, что они оригинальные, обладают всеми необходимыми свойствами: смазкой, защитой, очисткой, охлаждением… Если вы регулярно меняете масло и позволяете двигателю работать на полную мощность хотя бы пару раз в неделю, вместо того чтобы застревать в пробках, на нём не будет грязи, шлама или других отложений, которые требовали бы таких радикальных методов очистки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ МЫТЬ ДВИГАТЕЛЬ СОЛЯРКОЙ
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Несжигаемый жир уже через месяц: врачи назвали продукты, от которых растёт живот

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о продуктах, которые способствуют набору веса.

Врачи назвали три продукта, от которых быстро растёт жир на животе
РИА Новости: охоту на жителей Москвы и Петербурга начали опасные животные
"Ухмыльнулся, увидев труп": на жителей Москвы и Петербурга начали охоту страшные животные
В США рассказали, как Россия может лишить Запад триллионов долларов
Марочко: ВСУ ударили по позициям ВС России под Соледаром химическими боеприпасами
Филипп Орлик: лучший друг предателя Мазепы Сергей Лебедев Кто нужен российской армии: чёрный список талантов Андрей Николаев Мятеж прояснил, кто истинные союзники России Любовь Степушова
Обращение Путина к народу 26 июня подводит к мысли о необходимости кадровых перестановок
В Краматорске накрыта большая группа офицеров ВСУ и наёмников
Русские виноваты: в Польше обвинили Россию в разгоне инфляции
Русские виноваты: в Польше обвинили Россию в разгоне инфляции
Последние материалы
Кардиолог рассказал о вреде пива
Субсидии на строительство школ в Удмуртии сократили на 1,6 млрд рублей
В Ростове-на-Дону прошёл концерт Арбениной, несмотря на критику СВО: был полный зал
Филипп Орлик: лучший друг предателя Мазепы
Хуснуллин заявил, что автотрасса М-12 от Москвы до Казани готова на 70%
Подоляка рассказал, чем российские военные удивили весь мир в зоне СВО: "НАТО в шоке"
Школу в Пермском крае оштрафовали после поножовщины между учениками
Глава Башкирии Хабиров поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Алла Пугачёва может переехать из Израиля в Юрмалу на лето
Ермак: Украина готова к переговорам на основании предложенной Зеленским формулы мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников