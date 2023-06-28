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Зачем в машине всегда будут нужны жвачка и карандаш

3:47
Авто

Давайте начнем с жевательной резинки. Помимо пропаганды гигиены полости рта, которой часто уделяется особое внимание в каждой телевизионной рекламе жевательной резинки, это может быть особенно полезно для водителей. Когда человек жуёт резинку, это стимулирует приток крови к голове, а не только к активно работающим челюстным мышцам. Во время этого процесса наше "серое вещество" также получает дополнительный запас питательных веществ и кислорода.

Кроме того, жевание активизирует очень полезную область мозга, называемую гиппокампом, отвечающую за внимание и кратковременную память. В результате водитель, жующий резинку, становится более внимательным и сосредоточенным. Это выгодно как при навигации в оживленном городском потоке, так и при движении по шоссе. Это помогает оперативно и адекватно реагировать на изменения дорожных условий, не пропуская дорожные знаки и тому подобные вещи.

При движении по монотонным магистралям жевательная резинка не даёт водителю заснуть. С другой стороны, жевательная резинка также может быть полезна в медицинском смысле. Например, когда вы какое-то время проголодались за рулем или, наоборот, съели фаст-фуд на ходу, может возникнуть изжога.

Дискомфорт и жжение в желудке могут расстроить любого, особенно когда вам всё равно приходится садиться за руль. Изжога является результатом чрезмерной выработки желудочной кислоты и её воздействия на стенки желудка. Однако, когда человек жует резинку, это стимулирует выработку слюны, которая содержит щелочные вещества. Когда эта слюна попадает в желудок, она нейтрализует желудочную кислоту и облегчает симптомы изжоги.

Еще один способ использовать жевательную резинку — это привести в порядок свой автомобиль. Все знают, что жвачка липкая. Это свойство можно использовать для удаления грязи из узких щелей и других труднодоступных мест в салоне.

Жуйте резинку, пока она не станет мягкой и почти безвкусной, затем вдавливайте это "чистящее средство" в различные щели, стыки панелей, зазоры между кнопками и другие места, где обычно скапливаются пыль, крошки, шерсть домашних животных и другая грязь.

Обычный карандаш также должен быть в вашем бардачке. Это может оказаться незаменимым, например, когда вам срочно нужно записать номерной знак сбитого автомобиля. В конце концов, видеорегистратор может быть направлен в другую сторону, а ручка может замерзнуть на морозе или со временем высохнуть. Но карандаш приходит на помощь в любой момент — хватай его и пиши!

Давайте оставим в стороне ценность карандаша, когда дело доходит до почесывания этого труднодоступного места на вашей спине, хотя зуд иногда может потрепать нервы водителю. Вместо этого давайте вспомним, что тонкий карандаш, помимо всего прочего, удобен для извлечения небольших предметов, которые застревают в труднодоступных местах, например, между сиденьем и трансмиссионным туннелем.

Карандаш с мягким грифелем может помочь улучшить внешний вид темного пластика для внутренних работ, если использовать его для подкрашивания царапин. И в крайнем случае карандаш можно использовать в качестве одноразового средства самообороны, если ситуация на дороге обострится из-за иррационального поведения человека. Сильный удар этим куском дерева в область рёбер может быть очень болезненным и отбить у агрессивного противника охоту к дальнейшим насильственным действиям.

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Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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