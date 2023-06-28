Что делать, если антифриз в бачке поднялся выше допустимого максимума

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Если уровень антифриза в расширительном бачке системы охлаждения недостаточен, двигатель может перегреться и в конечном итоге выйти из строя. Однако повышенный уровень охлаждающей жидкости также может привести к неприятностям.

С самого начала уточним: в данной статье речь идёт не о незначительном превышении на несколько миллиметров, а о ситуации, когда уровень охлаждающей жидкости подходит к краю ёмкости. Более того, вы не заметите ничего необычного, если двигатель холодный.

Это происходит потому, что при нагревании охлаждающая жидкость расширяется, в результате чего уровень в бачке повышается. Если такой сценарий произошел из-за того, что вы залили слишком много охлаждающей жидкости в систему, это не проблема, пока все компоненты функционируют должным образом. Клапан, встроенный в крышку заливной горловины радиатора, предназначен для таких ситуаций. Он просто выпускает излишки жидкости и пара наружу, снижая давление в системе до оптимального уровня.

Самым неприятным последствием такого - когда заливает моторный отсек охлаждающей жидкостью и выходит пар из-под капота. Со временем, после нескольких лет эксплуатации автомобиля, этот клапан перестает выполнять свои защитные функции. Тогда приходится полагаться на крышку расширительного бачка, вернее, на её недостаточную герметичность. Когда охлаждающая жидкость поднимается, она вытесняется через неплотно затянутую крышку, и на этом проблемы заканчиваются.

Когда с крышкой всё в порядке, а предохранительный клапан не работает, "расширенная" охлаждающая жидкость создает повышенное давление в системе охлаждения двигателя, и она неизбежно найдёт самое слабое место для "побега". Обычно слабым звеном является либо прокладка головки блока цилиндров, либо сам расширительный бачок. Если разрывается последний, это неприятно, но не катастрофично. Замена его обычно не требует значительных затрат денег и времени.

А вот "дутая прокладка" — дело серьёзное. Через неё охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания двигателя, а оттуда — в моторное масло. Вероятным результатом станет необходимость серьезного ремонта силового агрегата.

Если вы давно не доливали охлаждающую жидкость, а её уровень значительно повысился при работающем двигателе, это тоже плохой знак. Скорее всего, выхлопные газы попали в систему охлаждения через ту самую прогоревшую прокладку головки блока цилиндров, заняв часть её внутреннего объема. Это явный признак того, что ваш автомобиль нуждается в капитальном ремонте двигателя.

Поэтому, если вы заметили внезапное повышение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке и не обнаружили утечек охлаждающей жидкости вокруг крышки бачка или заливной горловины радиатора, немедленно заглушите двигатель! Затем либо отбуксируйте автомобиль, либо доставьте его на платформе в руки специалистов по ремонту двигателей. Возможно, неполадки в цилиндрах ещё не достигли катастрофического уровня.

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