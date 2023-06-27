Сбербанк запустил автономные грузовые перевозки на трассе М-11 "Нева"

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Сбербанк запустил беспилотные грузовые автомобили на трассе М-11 "Нева". 27 июня 2023 года начали работу автономные грузовики с полуприцепами, оборудованные "СберАвтоТех", дочерней компанией Сбербанка, специализирующейся на автономных технологиях.

Эти грузовики будут перевозить грузы для грузовой компании Globaltruck по маршруту Москва-Санкт-Петербург, опираясь на высокоточную цифровую карту трассы М-11. В кабине каждого автомобиля будет находиться водитель-испытатель, который будет следить за безопасностью поездки.

Перед началом реальных перевозок была проведена значительная подготовительная работа. Прототипы беспилотных автомобилей были разработаны и испытаны на действующих маршрутах компанией Globaltruck. Была создана цифровая дорожная карта, что стало важной вехой для Сбербанка. Перевозками М-11 дело не ограничится, поскольку проект нацелен на расширение масштабов в будущем.

В Globaltruck считают, что цифровизация и автоматизация являются основными движущими силами отрасли грузоперевозок. Текущий проект позволит оценить экономическую жизнеспособность автономных транспортных средств. Кроме того, грузовики будут накапливать ценные данные для улучшения качества обслуживания клиентов в будущем.

Беспилотные грузовики КАМАЗ столкнулись на трассе М-11 "Нева" 14 июня. Министерство транспорта сообщило об участии в проекте компаний ПЭК, Global Truck и "Газпромнефть-Снабжение" при содействии цифровых сервисов, предоставляемых оператором "умных дорог" "Автодор".

Wildberries, крупнейшая в России торговая площадка, также тестирует автономные транспортные средства. В настоящее время они работают в экспериментальном режиме на ограниченной территории своего логистического центра в Московской области на расстоянии 2,5 километра. Однако после испытаний компания намерена создать несколько автономных грузовых коридоров между своими складами.

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Беспилотные КАМАЗы начали перевозить грузы по трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург»