Lordstown Motors подает заявление о банкротстве и судится с Foxconn

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Lordstown Motors Corp. пережила значительное падение котировок своих акций после того, как производитель электромобилей, которого бывший президент США Дональд Трамп когда-то хвалил за сохранение рабочих мест в автомобильной промышленности, подал заявление о банкротстве.

Решение обратиться за защитой по главе 11 к кредиторам было принято после продолжительных разногласий с Foxconn Technology Group, производителем iPhone, по поводу сделки по производству пикапов для Лордстауна на сборочном заводе в Огайо. Тайваньская компания Foxconn пригрозила выйти из производственного партнерства, что побудило стартап EV выпустить предупреждение о том, что он может потерпеть неудачу, если конфликт не удастся разрешить.

На премаркете в США акции Lordstown упали до 67% после закрытия на уровне 2,77 доллара в понедельник, в результате чего рыночная оценка составила всего 44 миллиона долларов. Чуть ранее в этом году акции торговались на уровне более 400 долларов.

Это событие знаменует собой кульминацию серии сложных лет для стартапов в области электромобилей, которые пережили стремительный рост стоимости за счет обратных слияний, но затем поддались серьезным рыночным корректировкам. В своем заявлении о банкротстве "Лордстаун" сообщил об активах и обязательствах на общую сумму около 500 миллионов долларов. Однако это не влечет за собой никаких долгов.

В ноябре Foxconn согласилась инвестировать до 170 миллионов долларов в Лордстаун и приобрести два места в совете директоров. Эта сделка обеспечила производителя электромобилей столь необходимым капиталом, а тайваньской компании — более прочными позициями в секторе автомобильного производства.

В рамках соглашения Foxconn приобрела бывший завод в Лордстауне, штат Огайо, ранее принадлежавший General Motors Co., с намерением производить пикап Endurance для стартапа по контракту. Однако в январе партнерство начало разваливаться, когда Лордстаун потребовал приостановить производство из-за высоких производственных затрат, которые превысили целевую цену продажи в 65 000 долларов. Компания также указала на необходимость привлечения другого партнера для распределения расходов.

Во вторник Foxconn объявила о приостановке переговоров с Lordstown, отвергнув комментарии американской компании как ложные и злонамеренные. Поставщик Apple Inc. заявил, что он пытался помочь Лордстауну преодолеть его финансовые трудности, но в конечном итоге обнаружил, что автопроизводитель не выполнил свои обязательства в соответствии с их инвестиционным соглашением.

Заявление о банкротстве последовало за серией кризисов, с которыми столкнулся "Лордстаун", включая отклонение претензий от продавцов-шортеров и расследование Комиссией по ценным бумагам и биржам завышенных предварительных заказов на автомобили.

Завод в Огайо также стал центром политической напряженности после решения GM в 2018 году прекратить там производство. Этот шаг нанес удар по тогдашнему президенту Трампу, который ранее отговаривал местных жителей продавать свои дома в этом районе, обещая вернуть рабочие места. Демократы ухватились за это событие как за символ невыполненных обещаний, данных избирателям в штате, находящемся на решающем поле битвы.

В то время как банкротство Лордстауна может привести к потере клиента для Foxconn, компания по-прежнему владеет производственным комплексом, что будет способствовать ее стремлению предоставлять услуги по производству электромобилей в Северной Америке. Foxconn стремится обеспечить себе 5%-ную долю мирового рынка электромобилей к 2025 году.

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Lordstown Motors files for bankruptcy, sues Foxconn