Volvo сталкивается с угрозами бойкота из-за деятельности Geely в России

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В настоящее время компания Volvo находится в центре потенциального бойкота в связи с отказом ее владельца отказаться от присутствия в России. Возможность бойкота рассматривается Министерством обороны Швеции и администрацией Гетеборга, где находится штаб-квартира Volvo Cars. Также рассматривается вопрос об утилизации продукции марки, о чем сообщает местная газета Dagens industri. Причиной такого возмущения является тот факт, что Geely Holding, китайский владелец Volvo, все еще ведет бизнес в России. Недавно Украина включила Geely Holding в список "спонсоров войны".

Министерство обороны Швеции подчеркивает, что Geely по-прежнему работает и платит налоги в России. Действия против Volvo, которая находится в собственности Geely, рассматриваются как вопрос государственной важности. "Крайне важно, чтобы этот вопрос был коллективно рассмотрен на государственном уровне. Первые обсуждения между соответствующими органами уже состоялись", — заявила Мари Тисетер, пресс-секретарь министерства.

В ответ на возможный бойкот Volvo выразила сочувствие пострадавшим. Компания напомнила всем, что приостановила свою деятельность в России в феврале 2022 года, закрыв свое дочернее предприятие. Volvo продолжает соблюдать законы и правила Швеции и Европейского союза. Компания воздерживается от комментариев по поводу решений и действий других организаций, включая акционеров.

В 1999 году подразделение легковых автомобилей Volvo Cars было приобретено компанией Ford, которая впоследствии продала его Geely в 2010 году. В 2017 году китайский автомобильный гигант инвестировал 3,25 млрд евро в AB Volvo, производителя грузовиков.

В октябре прошлого года сообщалось, что Volvo ищет способы избавиться от своих российских предприятий, включая завод в Калуге. Однако нового владельца для предприятия так и не нашли. В июне губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что интерес к площадке проявили как российские, так и китайские компании. Среди заинтересованных сторон — корпорация FAW.

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