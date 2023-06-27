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Будущий "Москвич 6" замечен в России: новая захватывающая разработка

2:20
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В захватывающем повороте событий модель лифтбэка, известная как Sehol, была запечатлена на камеру в Москве на МКАДе, что породило предположения о том, что она может стать основой для долгожданного "Москвича 6". Интернет-портал "Китайские автомобили" недавно опубликовал фотографию и видео, демонстрирующие транспортировку двух моделей Sehol — кроссовера Sehol X6 и лифтбека Sehol Yao. Последний, как ожидается, станет новым "Москвичом 6", производство которого планируется начать в июле или августе. Кроссовер Sehol X6 также фигурировал на предыдущих демонстрационных слайдах предстоящей модели "Москвича".

Ссылаясь на заявления главы КАМАЗа Сергея Когогина, "Китайские автомобили" называют автомобильный завод "Москвич" наиболее вероятным получателем двух автомобилей Sehol, замеченных на МКАД. Более того, портал ссылается на то, что Sehol Yao уже был показан мэру Москвы Сергею Собянину с эмблемами "Москвич 6".

Sehol Yao, известный в Китае как JAC A5 Plus, оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Что касается кроссовера Sehol X6, то он, как ожидается, будет называться "Москвич 5". Эта модель в настоящее время продается в Китае и имеет ту же комбинацию 1,5-литрового двигателя и роботизированной трансмиссии.

Есть дополнительная информация относительно другой потенциальной модели "Москвича", которая, по слухам, должна выйти на российский рынок с индексом 2. В конце мая президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поделился видео краш-теста кроссовера с завода JAC в Китае, назвав его "нашим "Москвичом"". Позже выяснилось, что автомобиль, запечатленный на видео, был JAC JS3, оснащенный 1,5-литровым двигателем с естественным всасыванием мощностью 116 лошадиных сил. Однако пока неизвестно, будет ли JAC JS3 продаваться под российским брендом.

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JAC J7! МОСКВИЧ 6?!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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