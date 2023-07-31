Простой способ убрать царапину на кузове автомобиля

В сфере автострахования существует термин "износ": мелкие царапины, сколы, вмятины и другие повреждения, которые не стоит требовать. Они не будут оплачены. По отдельности они могут быть не особенно заметны и не влиять на скорость, но когда они накапливаются, особенно после очередной зимы, они могут вызвать чувство меланхолии у любого человека.

Фото: KRICT (Korea Research Institute of Chemical Technology)

Автомобиль, украшенный такими пятнами, кажется старым, изношенным и нуждающимся в капитальном ремонте. Однако преждевременно брать в руки кисти и краски не стоит — такие повреждения можно и нужно заполировать. При тщательном и скрупулезном подходе былой блеск вернется к автомобилю всего за пару часов кропотливой работы.

В России часто бытует мнение, что детализация — это работа для профессионалов. В этом утверждении есть доля истины, но почему бы не стать мастером самому? В конце концов, возможностей для практики предостаточно: практически каждый автомобиль от Калининграда до Владивостока нуждается в нежной заботе и полировке. Так что дерзайте, ведь это не так сложно, как кажется.

Первый шаг — приобрести необходимые инструменты: полировальную губку, которую можно прикрепить к имеющемуся инструменту. Конечно, идеальным вариантом была бы полировальная машина, но и более обычная шлифовальная машинка или даже обычная электродрель тоже справятся с этой задачей. Кстати, при желании царапины можно удалить и вручную.

Второй пункт в списке — полировочный состав. Автомагазины предлагают широкий выбор, но для начала пути, первой попытки и первого успеха не стоит выбирать средства профессионального уровня. Дело в том, что профессиональная обработка деталей требует определенного уровня мастерства и знаний, которые невозможно приобрести.

Кроме того, это, как правило, довольно дорого. Мы вежливо проигнорируем сложность профессиональных средств и необходимость использования нескольких средств подряд. Поэтому лучше приобрести что-то специализированное, но удобное в использовании.

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Как удалить царапину на авто,без покраски,своими руками,просто и быстро не имея опыта.