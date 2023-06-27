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Что опасного может случиться с машиной, пока водитель отдыхает на курортах

3:47
Авто

Из-за СВО международные поездки стали ограничены. Многие зарубежные направления больше не доступны для заядлых путешественников. Однако, несмотря на это ограничение, многие из нас всё ещё планируют отпуск, переключая свое внимание на внутренние регионы. В результате автостоянки аэропорта будут забиты автомобилями. И весьма вероятно, что не все они будут возвращены немедленно по возвращении их владельцев. К сожалению, длительные периоды бездействия могут иметь пагубные последствия для авто.

Если вы не можете воспользоваться такси или экспрессом до аэропорта, убедитесь, что ваш автомобиль не припаркован вблизи деревьев и линий электропередач. Деревья являются источниками пуха, почек и пыльцы, которые при смешивании с липким нектаром могут повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Кроме того, птицы гнездятся на деревьях, оставляя помёт, который может затруднить поиск вашего автомобиля по возвращении.

Кроме того, деревья имеют тенденцию падать, и то же самое относится к линиям электропередач. Упавший столб может упасть на ваш автомобиль, в то время как голуби часто собираются на линиях электропередач. Перебои в подаче электроэнергии из-за сильного ветра также не являются редкостью.

Если оставить продукты в машине в спешке, то почти наверняка это приведёт к появлению неприятных запахов, росту плесени и нашествию муравьёв в салоне. Если вы забудете зажигалку на приборной панели, это может привести к взрыву на солнце. То же самое касается плотно закрытых газовых баллончиков или баллонов с газом. Последствия таких событий могут быть весьма разнообразными. Однако это только половина проблемы.

Даже при парковке в специально отведённых местах с охраной и видеонаблюдением ваш автомобиль все равно может попасть в аварию. Если вы забудете переключить передачу в режим парковки, ваш автомобиль может врезаться в соседний припаркованный автомобиль. Более того, отсутствие страхового покрытия (поскольку многие люди приобретают полисы на определённый период и продлевают их по прибытии) ещё больше ухудшит ваше финансовое положение, которое и без того напряжено из-за высокой стоимости отдыха на курортах.

Не рекомендуется оставлять свой автомобиль на длительное время с пустым или полным топливным баком. В первом случае в резервуаре может скапливаться конденсат. Во втором топливо расширяется при высоких температурах, и если система не герметична, может произойти утечка со всеми неприятными последствиями. Кроме того, во время длительных периодов бездействия топливо теряет свои свойства и может даже испортиться. То же самое относится и к другим жидкостям в автомобиле.

Резиновые прокладки, шланги и трубы также уязвимы во время длительных периодов бездействия, особенно в жаркую погоду. Они могут высыхать и вызывать протечки в неожиданных местах. Поэтому неудивительно, если ваш кондиционер перестанет охлаждать, когда вы вернетесь.

В заключение, если вы собираетесь в отпуск, примите меры предосторожности, чтобы ваш автомобиль оставался под присмотром и находился вдали от потенциально опасных объектов. Идеальным сценарием было бы, если бы кто-нибудь мог высадить вас в аэропорту, а затем присмотреть за вашей машиной, время от времени заводя её и, с вашего разрешения и при наличии страховки, даже прокатиться на ней, чтобы поддерживать шины в хорошем состоянии и обеспечить циркуляцию жидкостей.

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Греется двигатель? Поднимается температура? Причины и как избежать перегрева двигателя
Куратор Игорь Моржаретто
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