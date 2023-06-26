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Цены на такси в России могут вырасти вдвое

1:35
Авто

В России цены на такси могут резко вырасти, поскольку уже в сентябре ожидается вступление в силу новых правил для перевозчиков. Законопроект, одобренный Госдумой в первом чтении, вводит штрафы для водителей, принимающих заказы без необходимой лицензии на осуществление пассажирских перевозок. По данным экспертов, на которых ссылаются "Известия", в настоящее время такая лицензия есть только у каждого пятого таксиста.

Цены на такси в России могут вырасти вдвое
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Штрафы за передачу заказов нелицензированным водителям составят от одной до трех тысяч рублей для физических лиц, юридическим лицам грозит штраф от 100 000 до 200 000 рублей. Рецидивисты будут подвергаться штрафам в размере от трех тысяч до пятисот тысяч рублей.

Для получения лицензии водители будут обязаны оформить страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), стоимость которого в крупных городах составляет около 160 000 рублей. Следовательно, как индивидуальные автомобилисты, так и агрегаторы такси столкнутся с увеличением расходов. Кроме того, эти штрафы могут привести к сокращению числа таксистов, так как из двух миллионов водителей только 400 000 в настоящее время работают с лицензией.

Все эти факторы будут способствовать росту цен в осенний сезон, предупреждают эксперты. По их прогнозам, стоимость поездки, особенно на короткие расстояния, увеличится как минимум вдвое.

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ДЕТСКИЙ ТАРИФ ОКОНЧАТЕЛЬНО УМРЕТ / РОСТ ЦЕН В ТАКСИ / МОСКОВСКИЕ ТАКСИСТЫ ВЗВЫЛИ БЕЗ GPS
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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