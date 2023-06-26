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Иранский бренд KMC представит на российском рынке аналог седана JAC

2:56
Авто

Компания Kerman Motor Company (KMC) недавно объявила о своих планах экспортировать бюджетный седан в Россию и другие страны СНГ. Этот иранский бренд выйдет на рынок с седаном B-класса, аналогичным Hyundai Solaris и Kia Rio. Речь идет о модели JAC Heyue A30, также известной как JAC J4, которая производилась в Китае с 2012 по 2019 год. С 2022 года KMC производит эту модель по лицензии в Иране, уровень локализации составляет 70 процентов.

Возвышение Kerman Motor Company

Основанная в 1995 году, компания Kerman Motor Company производит автомобили в Иране под различными торговыми марками, такими как MVM, Fownix и KMC. Эти марки представляют собой ребрендированные модели китайских производителей JAC и Chery. Упомянутая модель J4, выпускаемая в Иране, оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 лошадиных сил в сочетании с бесступенчатой трансмиссией (CVT).

Стиль и особенности

Седан J4, размеры которого схожи с Hyundai Solaris и Kia Rio, имеет некоторые изменения в дизайне по сравнению с оригинальной моделью JAC Heyue A30 2013 года. Он демонстрирует иные бамперы, оригинальную радиаторную решетку, новую крышку багажника и слегка измененную светотехнику. Список оборудования включает мультимедийную систему, двойные подушки безопасности, кондиционер, многофункциональный руль и зеркала с электроприводом.

Расширение присутствия на рынке

Хотя Ирак остается основным экспортным рынком для KMC, компания стремится расширить свое географическое присутствие. В ближайшем будущем КМК планирует выйти на российский рынок и начать продажи в других странах СНГ и Северной Африки.

Другие иранские компании, нацеленные на российский рынок

Помимо Kerman Motor Company, еще две иранские компании, Iran Khodro и SAIPA, выразили свою заинтересованность в выходе на российский рынок. Автомобили компании Iran Khodro, включая седан Tara по цене 1,5 миллиона рублей, уже доступны для покупки. В настоящее время это самый доступный иностранный автомобиль на российском рынке.

SAIPA, с другой стороны, планирует представить в России три модели до конца этого года: седаны Saina и Shahin, а также хэтчбек Atlas. Эти автомобили будут распространяться "Бест Моторс", причем компания намерена продать 45 000 иранских автомобилей в течение трех лет.

 

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Iranian Kerman Motor T8 pickup truck production line vehicle manufacturing
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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